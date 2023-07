Soffri spesso i crampi alle gambe? Cinque spiegazioni che ti sorprenderanno

Se ci si ritrova spesso a soffrire di crampi alle gambe le spiegazioni possono essere diverse. Ecco quali sono le 5 più comuni.

I crampi alle gambe possono essere molto fastidiosi e soprattutto dolorosi. Sono tante le persone che si ritrovano a dover far fronte a questo disturbo senza comprenderne il motivo. A tal proposito, può rivelarsi utile sapere che ce ne sono cinque in particolare più comuni.

Di seguito vi sveliamo nel dettaglio quali sono in modo tale da comprendere nel dettaglio le reali cause che provocano il disturbo. In questo modo, peraltro, è possibile mettere in atto trattamenti mirati che mirano a contrastare in maniera efficace il problema.

Crampi alle gambe, le cause più comuni

Molte persone soffrono di crampi alle gambe senza sapere il perché. Il fenomeno in esame spesso si accompagna a sintomi piuttosto fastidio come, ad esempio, malessere generale, difficoltà respiratorie, tachicardia, gonfiore delle gambe o anche alle caviglie.

In ogni caso, come accennato sopra ci sono diverse cause che possono trovarsi alla base del disturbo in questione. In primis, ci può essere un eccessivo affaticamento. Stando a quanto dicono gli esperti, infatti, i crampi si verificano in presenza di una pressione sulle articolazioni e sui muscoli. Di conseguenza, questi tendono a diventar e più deboli dando vita ad una contrazione che può avere una durata variabile da pochi secondi fino anche a diversi minuti.

Un’altra causa è data dallo squilibrio elettrolitico, ossia una carenza di magnesio. Quest’ultimo, infatti, svolge un ruolo importante nell’azione di contrazione muscolare e per questo in caso di carenza possono verificarsi frequenti crampi muscolari. In molti poi sottovalutano l’importanza di evitare di trascorre molto tempo seduti o anche in piedi In entrambi i casi, infatti, si verifica un aumento della pressione sanguigna che finisce per causare problemi di salute, tra cui anche i crampi.

Per evitare di soffrire di crampi alle gambe è importante evitare l’aumento di peso. Essi, infatti, sono favoriti in presenza di alcune patologie ad esso connesse come ad esempio l’obesità. Questa, in particolare, tende ad aumentare i livelli di zuccheri nel sangue oltre che la pressione del sangue aumentando la possibilità di soffrire del disturbo in esame. In ultima analisi, tra le patologie che causano il disturbo di salute in esame ci sono il diabete, trombosi venosa profonda, come anche un’insufficienza renale o malattie a carico del fegato o della tiroide.

Chiaramente, quelle citate solo solamente le cinque cause più comuni che possono determinare l’insorgere di crampi alle gambe. Nel caso in cu questi dovessero continuare a verificarsi, infatti, si consiglia di sottoporre il problema all’attenzione del proprio medico di fiducia. Questi infatti valuterà i sintomi così da mettere in atto il giusto trattamento.