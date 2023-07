Tenerife è un paradiso, anche per il surf: ecco dove inseguire l’onda perfetta

Sai che Tenerife è un vero e proprio paradiso terrestre? Si sta benissimo ed è l’ideale per gli amanti del surf. Qui potrai trovare la tua onda perfetta.

Tenerife è un’isola delle Canarie, una delle tante all’interno dei confini spagnoli. Si tratta di una metà molto amata da coloro che amano il mare. D’estate è presa d’assalto dai turisti, ma anche durante la bassa stagione si può godere del caldo dell’Atlantico e passare alcuni giorni di relax. C’è chi sceglie questo posto per il mare, chi per le spiagge, altri ancora vanno alla ricerca del divertimento, ma c’è anche chi sceglie Tenerife perché è appassionato di surf. Non tutti lo sanno, ma questa isola è molto gettonata dagli amanti delle onde, sempre alla ricerca di emozioni da vivere in mezzo al mare aperto.

Il clima è abbastanza mite anche durante la primavera e l’autunno, quindi non c’è posto migliore se ami gli sport acquatici, almeno in Europa. Chi è appassionato di surf passa diverse settimane ogni anno in questo posto e il discorso vale sia per i surfisti esperti che per quelli agli inizi. Il motivo? È molto semplice: a Tenerife puoi trovare la tua onda perfetta. Lo dicono anche gli esperti del settore e gli appassionati. In questa piccola isola spagnola succede qualcosa di magico ogni anno. Tutti quelli che amano le tavole da surf preferiscono le spiagge di Tenerife a quelle di altri posti più gettonati, almeno sulla carta. Tra poco ti sveleremo i segreti dell’isola.

Tenerife, alla ricerca delle onde perfette: ecco perché i surfisti amano questa isola

Il clima subtropicale, i rarissimi giorni di pioggia e l’acqua sempre molto calda sono le principali caratteristiche dell’isola più grande delle Canarie, quella di Tenerife. I surfisti la amano perché lì trovano le migliori onde che abbiano mai visto, almeno all’interno dei confini europei. Ci sono due grandi aree nelle quali è possibile surfare, una si trova a sud dell’isola e l’altra all’esatto opposto, sulle coste settentrionali. La zona meridionale è piena di spiagge di sabbia dorata ed è la meta preferita dai surfisti alle prime armi. Dall’altro lato, invece, a causa delle caratteristiche delle onde, è preferibile che vadano quelli più esperti.

Hai mai sentito parlare di destra e sinistra? No, non stiamo parlando di politica, ma di onde. La Izquierda (che in spagnolo vuol dire “sinistra”, appunto) è una spiaggia che si trova nel sud dell’isola ed è famosa per le sue onde veloci. Qui i surfisti riescono ad allenarsi sull’intensità, mentre possono trovare delle onde più potenti nella parte settentrionale di Tenerife, soprattutto durante il periodo invernale. Ma il concetto di sinistra e destra riguarda anche le onde, tanto amate dai surfisti di tutto il mondo, anche da quelli che raggiungono la Spagna durante tutto l’anno.

Se le onde vanno da sinistra verso destra, se fossimo su una tavola da surf, ci sposteremmo verso destra. Viceversa, se stessimo osservando il surfista dalla spiaggia, la sua direzione andrebbe nel verso opposto, cioè a sinistra. A Tenerife è possibile divertirsi con onde destre e mancine durante tutto l’anno, soprattutto nelle spiagge del nord dell’isola, quelle più amate dai surfisti esperti. È proprio qui, infatti, che durante l’anno avvengono anche alcune delle gare più prestigiose di questo sport.