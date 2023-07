8 abitudini da adottare ora per la salute del seno, secondo i medici

Se vuoi preservare la salute del tuo seno, i medici suggeriscono otto abitudini da adottare immediatamente: eccole tutte.

Ancora oggi, purtroppo, il cancro al seno è la prima causa di morte per tumore nelle donne in Italia e sono moltissime quelle che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore mammario. La prevenzione è l’unica nonché la migliore arma che abbiamo contro questa patologia così invalidante e pericolosa: ecco le otto abitudini consigliate dai medici per preservare la salute del seno.

Sono molti i gesti di cura e di prevenzione che possiamo fare quotidianamente nei confronti del nostro seno. Mantenerlo in salute è infatti importantissimo soprattutto perché riconoscere in tempo eventuali lesioni e problematiche ci consente di avere più possibilità di debellarle il più in fretta possibile e con una maggiore percentuale di successo: ecco quindi cosa dovete fare.

Gli otto gesti di cura nei confronti del seno

Innanzitutto, il seno è da controllare regolarmente sia attraverso le mammografie periodiche (in Italia consigliate dai 50 anni in su, ogni paio d’anni) sia con l’autopalpazione, da eseguire una settimana dopo l’arrivo delle mestruazioni. Autopalparci ogni mese ci consente di imparare a riconoscere il nostro tessuto mammario e, di conseguenza, di capire subito se c’è qualcosa che non va. Se però si hanno storie famigliari di lesioni tumorali al seno, è buona abitudine iniziare a fare le mammografie prima dei 50 anni: in questo caso, è meglio informare il proprio medico di famiglia.

Fondamentale è anche alimentarsi ed idratarsi bene. Le evidenze scientifiche sottolineano che una dieta ricca di cibi vegetali è la migliore per il seno: da preferire, quindi, piante, legumi e cereali integrali e in particolare broccoli, soia e semi di lino che si sono mostrati particolarmente utili nei confronti della salute del seno.

Importante anche limitare o rimuovere totalmente dalla propria dieta l’alcol e tutte le bevande alcoliche, preferendo invece l’acqua fresca: non esiste una quantità sicura di alcol per il corpo e le sue conseguenze negative possono manifestarsi in tutto l’organismo. Necessario poi fare sport, utile per qualsiasi aspetto della nostra salute psico-fisica: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono necessari 150 minuti a settimana di attività moderata.

Di conseguenza, anche mantenersi nel peso forma è importante poiché le ricerche hanno confermato che le donne in sovrappeso o obese hanno dal 50% al 250% in più la possibilità di sviluppare il cancro alla mammella in menopausa, rispetto a quelle che rimangono nel proprio peso forma.