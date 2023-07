Alcuni prodotti per capelli possono causare il cancro all’utero | Quali gettare subito

Ci sono alcuni prodotti per capelli che possono causare il cancro all’utero. Ecco quali dovete gettare subito, sono particolarmente tossici.

Quando si parla di igiene personale, è bene non sottovalutare nulla. Soprattutto ora con le temperature sempre più calde, una bella doccia fresca e rigenerante può essere la mossa giusta per continuare al meglio la giornata o per andare a letto freschi e riposati. Inoltre, lavarsi quotidianamente può portare ad enormi benefici per la pelle e per i muscoli.

Anche i capelli vogliono la loro parte, evitando di lavarli tutti i giorni ma utilizzando i prodotti giusti per mantenerli nutriti e corposi. Dovete però stare molto attenti perché, stando a diverse segnalazioni, ci sono alcuni prodotti che possono causare il cancro all’utero. È allarme totale, ecco cosa dovete gettare subito se li avete in casa e soprattutto se li state utilizzando. Altrimenti potreste rischiare molto grosso!

Prodotti per capelli, questi causano il cancro all’utero

Stando ad una recente ricerca condotta su un campione di 34mila donne, ci sono alcuni prodotti per capelli che raddoppiano il rischio di sviluppare un cancro all’utero. Si tratta nello specifico di trattamenti pensati per lisciare i capelli ma che hanno alcuni nutrienti che sono tossici e molto dannosi per il nostro organismo e per il sistema immunitario. Se li avete in casa, il consiglio è di gettarli quanto prima.

Nello specifico, lo studio Sister Study ha chiesto alle donne partecipanti al test di completare un questionario sull’uso di prodotti per capelli nei 12 mesi precedenti, riferendo con quanta frequenza li avevano usati. Nel periodo di follow up durato 11 anni, 378 donne si sono ammalate di cancro all’utero. Di queste, le donne che avevano riferito di usare di frequente prodotti per lisciare i capelli avevano più del doppio delle probabilità di sviluppare un cancro.

Secondo alcune stime degli esperti, le persone che non hanno mai usato piastre per capelli hanno l’1,64% di possibilità di sviluppare il cancro all’utero all’età di 70 anni, mentre per chi le usa il rischio sale al 4,05%. “Questo raddoppio è molto preoccupante. È bene però contestualizzare le informazioni. Il cancro all’utero è infatti un tipo di tumore relativamente raro” ha spiegato la coordinatrice della ricerca Alexandra White. Nonostante questo, però, il consiglio è quello di tenersi lontani il più possibile da prodotti ed elettrodomestici pensati per lisciare i capelli. I rischi sono infatti molto più alti.