Centrifugati detox estivi, freschi e golosi: così il tuo metabolismo non farà più i capricci

Con questi gustosi centrifugati detox ti disseti, ti rinfreschi e aiuti il metabolismo a funzionare meglio: scegli il tuo preferito.



Con il caldo che in questi giorni stiamo patendo si sente l’esigenza di bere e di mangiare qualcosa di fresco, sano e goloso. Si metteranno da parte tutti quei piatti che ti hanno accompagnato nei lunghi mesi invernali e opterai per qualcosa che non ti richieda ore ed ore ai fornelli.

Tuttavia, nonostante le svariate alternative a tua disposizione non sempre avrai voglia di mangiare un pasto completo. In questo caso, per evitare di avere carenza di nutrienti potrai optare per dei gustosi centrifugati. Un modo sicuramente diverso per mangiare frutta e verdura, che non deve assolutamente andare in sostituzione di un pasto, ma che ti permetterà d’integrare tutto quello che salti durante i pasti. Inoltre, grazie alle incredibili proprietà depurative, i centrifugati sono perfetti per eliminare tutte le tossine in eccesso che circolano nel tuo organismo.

Centrifugati detox estivi: perfetti per depurare l’organismo senza rinunciare al gusto

I centrifugati sono facili e veloci da realizzare in casa, a patto che però adoperi l’apposito attrezzo, ossia le centrifuga. In questo modo potrai ottenere un risultato perfetto e gustare il massimo del sapore. Uno dei maggiori vantaggi delle centrifughe e che potrai usare frutta e verdura di stagione e che più ti piacciono. Noi oggi, ti andremo a mostrare alcune ricette ricche di sapore e perfette anche per depurare l’organismo.

Scopriamo insieme alcune delle migliori centrifughe da preparare in casa:

PREZZEMOLO E CAROTE

Ingredienti:

1 fascio di prezzemolo fresco

2 carote

1 mela

1 gambo di sedano

Ricco di Vitamina C, di ferro, potassio e calcio, questo centrifugato è perfetto per ricaricare le energie ed eliminare le tossine in eccesso.

SEDANO E CAROTE

Ingredienti:

3 gambi di sedano

1 cetriolo

1 mela

1 rametto di prezzemolo

4 foglie di spinaci

Un centrifugato perfetto, che grazie alle proprietà del cetriolo e del sedano andrà a depurare il tuo organismo.

KIWI E ARANCE

Ingredienti:

3 kiwi

2 arance

Dolce e gustoso è il centrifugato perfetto per fare scorta di Vitamina C, K e potassio.

MELA E POMODORO

Ingredienti:

1 mela

1 pomodoro

1 cetriolo

Il centrifugato perfetto per questo periodo avendo frutta e verdura di stagione è il centrifugato ideale per ottenere un effetto disintossicante.

MELA E CAROTA

Ingredienti:

2 carote

1 mela

1 gambo di sedano

Prepara questo centrifugato e potrai fare scorta di vitamine ed ottenere un effetto disintossicante.

Scegli subito il tuo gusto preferito e provalo subito, oltre ad essere dissetante ti prenderai anche cura del tuo organismo.