Donna che partorisce: le incredibili reazioni dei mariti che assistono raccontate da un’ostetrica

Una donna che partorisce ha rivelato le incredibili reazioni dei mariti che assistono al parto: l’ostetrica lascia tutti sorpresi.

Sono in tanti coloro che aspettano nella loro vita il momento in cui danno alla luce il loro primo bambino. Ad essere interessati in prima persona sono soprattutto le donne, con i partner che spesso si lasciano andare a delle vere e proprie gaffe: andiamo quindi a scoprire tutti i commenti peggiori riportati da un ostetrica.

Tra i momenti più emozionanti nella vita di una coppia troviamo sicuramente il parto. Ovviamente nell’atto quella maggiormente coinvolta è la donna, ma spesso i compagni si trovano a supportare il proprio partner consigliando pillole di saggezza durante questo processo. A volte però potrebbe capitare che ad andare nel panico siano proprio i mariti, come rivelato da un infermiera che nella vita si occupa di travaglio parto. In queste ore la donna ha rivelato degli aneddoti a dir poco divertenti.

Infatti ci sarebbero alcni mariti pronti a lanciare dei commenti poco incoraggianti alle proprie mogli. A rivelarlo è Katie che scrive con l’acronimo di @_mauiwowie sul social network TikTok. La donna ha quindi voluto fare un elenco delle frasi più gettonati dai partner prima del parto. Dal classico “Quando arriva il dottore?“ a chi invece per ammazzare il tempo chiede la password del Wi-Fi ad altri ancora che che impazienti chiedono quanto ci vorrà. Fatta questa premessa andiamo a vedere i commenti più audaci prima del parto.

Donna che partorisce, le testimonianze arrivano direttamente dalle neo mamme: commenti sorprendenti

Katie, conosciuta su TikTok con l’acronimo di @_mauiwowie, ha quindi voluto raccontare la sua esperienza da ostetrica rivelando i commenti più bizzarri dei padri prima di diventare genitori per la prima volta. Il video è andato virale con oltre 384mila visualizzazione, riuscendo a ricevere migliaia di commenti specialmente da utenti appena diventati genitori.

Una madre ha infatti affermato ironicamente che i suoi preferiti sono coloro che dicono di essere stanchi. Altri invece si domandano come si fa a chiedere la password del Wi-Fi poco prima di un momento così importante. Altre donne, decisamente più drastiche, invece, si sono dette pronte a divorziare nel caso in cui il marito facesse delle domande del genere.

Altre madri invece hanno voluto confermare alcune delle frasi riportate da Katie, rivelando anche la loro esperienza. Una di queste, infatti, ha confermato che il marito affermò di essere molto stanco subito dopo il parto. Mentre un’altra ha aggiunto che il marito in quell’occasione scherzò rivelando di aver visto molte mucche partorire, un aneddoto che ad oggi la fa ridere ma che allora la mandò su tutte le furie.