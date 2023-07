L’errore pericoloso che i genitori devono evitare quando mettono a letto i figli

Quando si tratta di bambini molto piccoli fare molta attenzione a cosa hanno intorno quando si mettono a letto.

Quando i figli hanno pochi mesi spesso la sera metterli a dormire nel lettino o nella culla è un sollievo. In fondo, si pensa, mentre il bambino dorme cosa mai potrebbe succedergli su un materassino morbido e i cuscini? Peccato che la morte in culla, chiamate anche SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) avvenga spesso proprio durante la notte. Quando cade preda del sonno il neonato è più vulnerabile, perché non ha il pieno controllo del proprio corpo.

Uno dei pericoli principali a cui va incontro un bimbo è quello rappresentato dagli oggetti che lo circondano. Copertine, cuscini a forma di animale e peluche vari possono sembrare utili a confortarlo perché morbidi, ma possono trasformarsi in trappole mortali. Durante a notte infatti il piccolo potrebbe affondarci la faccia per errore, e per un bimbo di pochi mesi girarsi è difficile. L’esito purtroppo sarebbe l’asfissia, al buio e in silenzio.

Cosa evitare per un sonno sicuro

Per questo motivo per quanto appaiano caldi e soffici i pupazzi e le coperte pelose è meglio evitarle se vicino al viso del piccolo. Inoltre la posizione ideale in cui sistemare il bambino non è quella prona che si vede spesso nelle foto pubblicitarie, ma supina ossia a pancia in su. In questo modo non rischia di schiacciarsi la faccia contro il materasso e si muove con più facilità.

Oltre al pericolo descritto sopra la SIDS può essere provocata anche da un’eccessivo riscaldamento del piccolo e dalla disidratazione. Meglio evitare di coprirlo troppo temendo che abbia freddo, anzi per esempio la testa dovrebbe restare scoperta. I berretti di forme varie vanno bene in inverno all’aperto, non certo in casa dove c’è già il riscaldamento acceso.

Conviene anche evitare che il materassino stesso sia un supporto troppo soffice in cui il bimbo finisca per affondare e non riuscire a girarsi. Niente modelli ad acqua ma piuttosto conviene optare per qualcosa di rigido, oltre a posizionare il piccolo con i piedi attaccati alle sbarre inferiori della culla. Il bimbo va coperto fino allo sterno e per un maggiore controllo è meglio che il lettino stia nella camera dei genitori. In questo modo controllarlo sarà più facile.