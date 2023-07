Rossetto corallo must-have dell’estate 2023: le sfumature da scegliere in base alla carnagione

Con l’arrivo dell’estate deve cambiare anche il colore del make-up. Quest’anno spazio al corallo: ecco i rossetti imperdibili.

Siamo finalmente in estate, la stagione dei vestitini corti e delle acconciature divertenti, del caldo e delle vacanze ma anche quella dei matrimoni e delle occasioni eleganti. Se anche voi in questi mesi più sbarazzini volete truccarvi con dei colori più allegri, leggeri e adatti alla stagione, un rossetto che non potete assolutamente perdervi è quello color corallo: ecco quale scegliere in base alla vostra carnagione.

Vero e proprio must-have di ogni beauty case, il rossetto color corallo esalta la tintarella che si prende durante l’estate ed è in grado di illuminare anche le abbronzature più timide, come quelle delle carnagioni chiare. A seconda del colore della vostra pelle, però, dovete scegliere una sfumatura specifica: ecco la guida definitiva.

Quale rossetto corallo scegliere per l’estate del 2023

Chi ha la pelle molto chiara è meglio che acquisti un rossetto con un mix di rosso, arancione e rosa: in questo modo, metterà in risalto sia l’abbronzatura lieve che i tradizionali lineamenti dolci. Se avete una carnagione chiara con un sottotono caldo e con capelli scuri, però, preferitene uno con le nuance intense e sature, tendenti all’arancione. Se invece il vostro sottotono è freddo e i vostri capelli sono biondi o rossi, allora è meglio scegliere un corallo che spinga di più verso il rosa.

Per chi ha invece la pelle mediterranea quindi scura e che si abbronza facilmente, la scelta è più ampia: optate per le tonalità più soft e romantiche se volete qualcosa di leggero, mentre andate sull’arancione forte se invece volete che tutti vi guardino le labbra. C’è molta scelta anche per le donne con la pelle olivastra, che con tonalità calde e ambrate staranno davvero benissimo: cercate però di evitare colori troppo leggeri o troppo chiari, poiché potrebbero smorzare l’effetto.

Potete anche giocare molto con la texture del rossetto. Scegliete quella matt se dovete andare a cena e non volete che il rossetto si muova e si rovini: sebbene poco luminoso, colorerà le vostre labbra per ore ed ore. Per un effetto brillante e che si noti subito, invece, optate per i finish luminosi: attenzione però quando mangiate o bevete, poiché potrebbe spostarsi o muoversi. In questo caso, portatevelo con voi e riapplicatelo frequentemente.