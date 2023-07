Attenzione se avete acquistato queste caramelle non datele ai bambini e non consumatele

Tenete queste caramelle lontane dai bambini e non consumatele. Se le avete acquistate rischiate grosso, ecco cosa sta succedendo

Di tanto in tanto, il Ministero della Salute procede al richiamo di alcuni prodotti alimentari che potrebbero risultare nocivi per i consumatori. Si tratta solitamente di interi lotti che, a seguito di alcune analisi, dimostrano di avere alcune caratteristiche o sostanze da non ingerire assolutamente. Il consiglio in questi casi è sempre di riportare il tutto al supermercato dove è avvenuto l’acquisto.

E non si parla solo di alimenti comuni come il pesce e la carne, ma anche di confezionati che si possono trovare in supermercati e discount. L’ultimo richiamo alimentare riguarda nello specifico alcune caramelle amatissime dai bambini e non solo. Se le avete acquistate di recente, non mangiatele assolutamente perché potreste rischiare grosso.

Caramelle da non mangiare, c’è il rischiamo alimentare

Nelle scorse ore, il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo alimentare da parte del produttore di caramelle gelatina a forma di cannucce Jelly Strass, a marchio Speshow. Il tutto è avvenuto per via della presenza di alcuni additivi non autorizzati, ossia l’E407 (carragenine) e l’E410 (farina di semi di carrube).

Questi due additivi nelle gelatine potrebbero comportare il rischio di soffocamento per i consumatori, sia giovani che adulti. Il prodotto viene solitamente venduto in sacchetti da 30 grammi con 30 pezzi dentro. E il lotto richiamato è il LOT-103638 con n termine minimo di conservazione datato 23/09/2023. Se anche voi avete notato di aver acquistato prodotti di questo tipo, vi consigliamo il prima possibile di portare il tutto al supermercato o semplicemente di buttarlo. Perché i rischi di soffocamento sono molto alti.

Queste cannucce sono distribuite dall’azienda Dutch FBO Beagley Copperman Ltd, localizzata nei Paesi Bassi. Si tratta di un produttore non nuovo a segnalazioni di questo tipo. A partire dal gennaio del 2020, sono arrivate circa 30 notifiche e richiami legati a gelatine in coppetta, caramelle e cannucce con i due additivi, che non vengono autorizzati per questo genere di prodotti.

Proprio perché il rischio di soffocamento è molto alto, e le conseguenze sono gravi. Vi consigliamo dunque di agire immediatamente, dopo un attento controllo del lotto che avete acquistato per capire se è lo stesso segnalato dal richiamo alimentare emanato dal Ministero della Salute. Procedendo alla restituzione presso il punto vendita, potreste ottenere un rimborso o il cambio con altri prodotti in vendita.