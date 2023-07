Come far entrare tutto in una sola valigia | I trucchi salvaspazio e salva tasche

Sai come poter fare entrare tutto in una sola valigia? Ecco i trucchi salvaspazio e salva tasche che ti serviranno quest’anno.

Da un pezzo è ormai iniziata l’estate e sempre più persone stanno organizzando una meravigliosa vacanza, anche di pochissimi giorni, per staccare dalla solita routine quotidiana e rinfrescarsi o rilassarsi al mare. Lo stress del lavoro e della città, accumulato durante questi mesi, appare davvero difficile da smaltire. Ecco perché ci vorrebbero tante piccole vacanze, anche di pochi giorni, in questi mesi estivi così bollenti.

Un unico problema delle vacanze sono le valigie. Quando dobbiamo preparare quest’ultime, siamo pervasi da una profonda crisi. Entrerà tutto in un’unica valigia? Abbiamo bisogno di pagare un supplemento per prenderne una più grande? Come facciamo a portare tutto ciò che occorre? Ecco, a tutte queste domande per fortuna vi sono delle risposte. Vediamo insieme, di seguito, come poter fare entrare tutto in un’unica valigia.

Vuoi far entrare tutto in un’unica valigia? Ecco come puoi riporre gli oggetti: recupererai tantissimo spazio!

Partire per le vacanze è sempre un evento entusiasmante, un po’ men lo è invece preparare le valigie. Già da soli e non si riesce a trovare la quadra per fare entrare in un’unica valigia tutto ciò che ci occorre, figuriamoci se a viaggiare con noi vi sono anche dei bambini! Insomma, diventa una vera e propria impresa da Dio, tanto che, alla fine stanchi come non mai, ci ritroviamo a prenotare, insieme al volo, anche una valigia da stiva, pagando un supplemento superiore (che al giorno d’oggi non è certo poco!). Per fortuna però ci sono dei piccoli trucchetti che, se messi in pratica, possono far entrare tutto ciò che realmente occorre in un’unica valigia (vedi anche come preparare la valigia per i più piccoli). Vediamoli di seguito.

Tra i trucchetti di cui parliamo, troviamo sicuramente: