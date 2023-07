In estate le donne adorano usarli ma possono inquinare tantissimo: come fare la scelta giusta

Ti piace usare i glitter e li metti soprattutto nelle sere d’estate? Fai attenzione ai rischi e alle conseguenze: scegli quelli giusti.

Questo dettaglio di stile e di bellezza che contraddistingue il make up delle donne sembra solo un accessorio cosmetico eppure nasconde diversi pericoli, soprattutto per l’ambiente e la natura.

Ecco come fare la scelta giusta per continuare a brillare e a foggiare i glitter e i brillantini per il viso e per il corpo ogni volta che lo vorrai ma evitando tutti i rischi. I Glitter sono un accessorio e un cosmetico glamour e di moda da tantissimi anni, utilizzato da molte donne per arricchire il loro make up. Questi particolari brillantini si possono spalmare sul corpo o si possono applicare sul viso, sopra il tradizionale, trucco e vengono utilizzati soprattutto d’estate.

Glitter, il pericolo nell’utilizzo dei brillantini che forse non conoscevi

L’estate infatti è la stagione in cui ci si scopre e ci si può divertire con qualche particolare diverso da solito, si va in locali illuminati dove risalta ancora di più la luminosità dei brillantini, e che c’è di più bello di avere una pelle luminosa che splende al bagliore della luna, o sotto una luce strobo in discoteca o al lume di candela? Insomma i glitter piacciono proprio tutte e sono è un accessorio quasi irrinunciabile per tante donne, tutta via c’è una controindicazione, che forse non tutti conoscono.

Si tratta di un cosmetico particolarmente dannoso per l’ambiente, perché i glitter in generale contengono piccole microplastiche, ossidi di ferro che servono a dare proprio forma, brillantezza e il colore, e che purtroppo finiscono troppo spesso con l’inquinare il suolo e gli oceani. A causa della tossicità dei materiali con cui sono realizzati sono dannosi e poco ecofriendly, ma per fortuna ne sono tanti inventati tanti in versione e ecologica e biodegradabile. Usandoli si eviterà la diffusione delle microplastiche.

Il suggerimento eco friendly è quello di scegliere solo ed esclusivamente marchi di glitter completamente biodegradabili, eccone alcuni belli e molto validi che rendono ti rendono bella rispettando anche l’a natura e l’ambiente:

ci sono quelli di una nota marca che si chiama Moon glitter, che realizza confezioni bio degradabili.

che realizza Ci sono i glitter per il corpo eco di Hemway in tanti colori diversi.

eco di in tanti colori diversi. Si possono scegliere i glitter biodegradabili per il vis o della marca Karizma Beauty.

o della marca C’è addirittura un smalto rosso per bambini glitterato della Suncoat.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta per brillare nel rispetto dell’ambiente.