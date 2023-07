Mele: ora possono essere un grave pericolo per la salute se non le lavi precisamente in questo modo

Si è sempre detto che una mela al giorno toglie il medico di torno, ma se nulla lavi bene, potresti fare una scorpacciata di pesticidi.

La mela è un frutto ricco di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti. Forse questo è il motivo per il quale si è diffuso il famoso modo di dire “una mela al giorno, toglie il medico di torno”.

Tuttavia a causa dei residui chimici, come i pesticidi prima di consumare la frutta è importante conoscere esattamente la procedura da adottare per lavare in maniera adeguata questo prodotto naturale. In ogni caso, la regola vuole che prima di essere consumata la mela venga sbucciata. Nonostante ciò è comunque necessario lavarla e sciacquarla in maniera adeguata, per rimuovere tutte le impurità e i prodotti chimici che possono essere presenti sulla buccia.

Mela: le incredibili proprietà benefiche del frutto

La mela è un frutto davvero portentoso, dalle incredibili proprietà benefiche per la salute. Consumare questo frutto, infatti, permette di idratare correttamente l’organismo, considerando che al suo interno è presente circa l’84 e l’88% di acqua. È un frutto estremamente consigliato per chi è a dieta, perché è povero di calorie. Basta considerare che in 100 g di mela ci sono solo 52 kcal: è lo spuntino perfetto per spezzare la fame a metà mattinata o a metà pomeriggio.

La mela, inoltre, svolge un’importante azione prebiotica poiché ricca di pectina: una fibra solubile che preserva il benessere dell’intestino.

Insomma, di motivi per inserire all’interno del proprio regime alimentare un frutto come la mela, ce ne sono davvero tanti. Ma per consumarla in modo corretto è importante sapere come si lava questo frutto, con lo scopo di rimuovere le sostanze chimiche che possono essere presenti sulla buccia.

Prima di consumare una mela è importante sciacquare il frutto sotto l’acqua corrente, per rimuovere i residui più grossi, disinfettarla in acqua e bicarbonato, lasciandola in ammollo per qualche minuto, e risciacquare nuovamente, per eliminare i residui di bicarbonato. In alternativa al bicarbonato è possibile utilizzare l’ipoclorito di sodio, che in commercio è conosciuta anche come Amuchina.

Per rendere efficace la soluzione di acqua e bicarbonato è importante rispettare le dosi: per ogni litro di acqua bisogna sciogliere un cucchiaio di bicarbonato. La mela va lasciata a bagno per almeno 10 minuti. In questo modo, si avrà la certezza di essere riusciti a rimuovere la maggior parte delle impurità, delle sostanze inquinanti e dei pesticidi presenti sulla buccia.