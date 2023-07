Non solo per spolverare: con questi usi geniali pulisci tutta casa con un solo oggetto, il risparmio è assicurato

Lo hai usato sempre e solo per spolverare la casa? Fai attenzione agli altri utilizzi perché potrebbero aiutarti tantissimo nelle pulizie!

Visto il poco tempo a disposizione e i vari impegni quotidiani, tra lavoro, routine e vita personale, pulire la casa può diventare davvero molto impegnativo e faticoso, nonostante risulti sempre una pratica necessaria per poter vivere in un ambiente dignitoso e confortevole.

Per facilitare le pulizie, anno dopo anno vengono commercializzati sempre più nuovi oggetti d’uso domestico; ad esempio, per spolverare in tanti usano da tempo lo Swiffer, un particolare panno in grado di catturare la polvere e disponibile anche con un bastone incorporato che permette di pulire i pavimenti.

Ma sapevi che, oltre agli utilizzi più comuni per i quali in molti lo comprano, lo Swiffer può essere utilizzato anche in questi altri modi durante le pulizie domestiche? Ecco tutti i “trucchi” che forse non conoscevi e che si riveleranno essere davvero molto utili; dopo averli scoperti non ne farai più a meno!

Ecco come utilizzare in maniera alternativa lo Swiffer: i consigli di cui non potrai più fare a meno!

Come suggerito anche dal canale YouTube Dolce&Casa in un recente video pubblicato, lo Swiffer ci può essere parecchio utile non solo per spolverare in maniera “tradizionale”, ma anche per altre varie operazioni di pulizia. Ad esempio, si può utilizzare per togliere lo sporco dai muri e lavarli, mettendo nel palo Swiffer uno straccio bagnato di acqua e sapone per piatti.

Lo stesso procedimento, pur utilizzando prodotti diversi a seconda della superficie, può essere utilizzato per lavare i mobili più alti della casa, senza necessariamente dover salire e scendere dalla scala. Grazie al bastone, possiamo arrivare davvero in alto senza correre il rischio magari di cadere!

Che dire poi della pulizia delle piastrelle del bagno o dei vetri? Questi ultimi, in alcuni casi, possono risultare davvero molto ostici e farci faticare parecchio, ma con lo Swiffer e i giusti prodotti può essere dimezzata non soltanto la fatica (visto che si andrà a sfruttare il movimento del palo) ma anche il tempo impiegato per la pulizia. Un accessorio davvero incredibile che, viste le sue fattezze, può essere davvero utile in tantissime circostanze relative alle pulizie!