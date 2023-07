Allarme salute donna: i veri sintomi del papilloma virus | Se li conosci ti salvi la vita

Scopri quali sono tutti i sintomi premonitori del papilloma virus, così da identificarli il prima possibile: eccoli tutti.

Quella del Papilloma Virus è una famiglia che contiene più di 100 varietà diverse di virus. La maggior parte di questi determina lesioni di tipo benigno come ad esempio le verruche ai piedi, alle mani o sul viso o i cosiddetti condilomi: queste manifestazione benigne solitamente regrediscono spontaneamente, anche quando colpiscono l’area genitale. Una piccola quota di queste infezioni, invece, quando non trattata prosegue la sua evoluzione e si tramuta in una forma tumorale.

Il papilloma virus è ad oggi una delle malattie sessualmente trasmissibili più diffuse e può causare diversi tipi di cancro, da quello al collo dell’utero e alla vagina sino a quello alla bocca, alla gola e all’ano sia negli uomini che nelle donne. Nella maggior parte dei casi, l’infezione da HPV è totalmente asintomatica, per cui riconoscerne i primi segnali è fondamentale: ecco quali sono.

I sintomi dell’infezione da Papilloma Virus: riconoscili ed intervieni subito

Secondo gli infettivologi dell’Irccs Humanitas, i sintomi più comuni e più frequenti del Papilloma Virus sono le verruche. Di queste se ne indentificano tre classi: quelle comuni, chiamate anche porri; quelle plantari e quelle genitali. Le verruche comuni compaiono mediante il contatto diretto con verruche altrui, mediante l’uso promiscuo di asciugamani e accappatoi o a causa di un indebolimento delle difese immunitarie. Si tratta di escrescenze ruvide al tatto ed irregolari che possono presentarsi sulle dita, sul dorso delle mani e vicino alle unghie.

Le verruche plantari, invece, sono causate da un’infezione virale dovuta ad alcuni ceppi di Papiloma Virus e coinvolgono le piante dei piedi e il contorno delle dia dei piedi. Anche in questa famiglia se ne distinguono vari tipi: ci sono quelle semplici, giallastre e ruvide; ci sono quelle a mosaico, formate da piccoli elementi molto vicini e ci sono poi quelle periungueali, in prossimità dell’unghia.

Le verruche genitali chiamate anche condilomi possono interessare i genitali esterni, quelli interni o possono presentarsi anche sul perineo o in zona anale. Si tratta di escrescenze solitamente disposte a grappolo e se distinguono due tipi: ci sono quelle interne o quelle esterne. In particolar modo, quelle che devono far suscitare il dubbio che ci sia qualcosa che non va sono il papilloma squamoso, che si distingue per le sue tonalità di colore rosa e bianche e per il fatto che cresce fino a qualche centimetro; la verruca volgare, rossa e poco fastidiosa e il condiloma acuminato, formazioni con una forma tipo a cresta di gallo.