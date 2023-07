Altro che valigie: la soluzione è affittare i vestiti! Come funziona e quanto risparmi

Affittare vestiti invece che portarsi dietro mezzo guardaroba quando si viaggia, per svago o per lavoro. è l’idea geniale tutta da copiare.

Alcune cose sono diventate talmente automatiche che non pensiamo più alle possibili alternative: una di queste è fare la valigia quando partiamo. Ma forse è arrivato il momento di abbracciare la rivoluzione.

Siamo in pieno periodo estivo e sicuramente stiamo già pregustando le vacanze: al mare, in montagna, in giro per il mondo in luoghi vivaci o in zone isolate. Dovunque si vada non importa, perché una cosa dovremo farla di sicuro: preparare tutto ciò che ci serve, e sistemarlo in valigia. Sperando, tra l’altro, di aver rispettato le misure e il peso, altrimenti all’aeroporto saranno guai.

Preparare i bagagli – e anche disfarli, una volta a casa – diciamocelo, è anche faticoso e stressante. Vorremmo portarci dietro tutto quello che abbiamo di meglio nell’armadio, ma dobbiamo rispettare dei limiti. Capita, poi, inevitabilmente di dimenticare l’abito, l’accessorio o le scarpe che era in cima alla lista. Qualcuno ha finalmente pensato a come risolvere tutti questi problemi.

Come si possono affittare vestiti in viaggio? L’idea geniale che arriva dal Giappone

L’iniziativa nasce per offrire non solo comodità ai turisti ma anche per ridurre le emissioni durante i viaggi in aereo. Infatti minor peso di bagagli significa minori consumi.

L’idea è nata da Japan Airlines e Sumitomo Corporation, e si chiama Any Wear, Anywhere; con un colpo solo si ha un servizio utile, si aiuta l’economia circolare e si rispetta l’ambiente. I clienti della compagnia aerea possono prenotare un pacco di vestiti di vario tipo a seconda delle esigenze, che gli verranno recapitati in hotel.

Questi abiti provengono da stock in eccesso oppure da partite di vestiti usati e soprattutto il noleggio costa pochissimo, circa 25 euro.

Il progetto è ovviamente ben strutturato e durante il periodo di prova, che terminerà ad agosto 2024, verranno analizzati molti dati. La compagnia aerea valuterà la diminuzione dell’impatto di Co2 grazie alla minor quantità di bagagli trasportata. Sumitomo Corporation provvederà a migliorare i sistemi di prenotazione, utilizzo e riciclo degli abiti.

Al momento, dunque, se vogliamo affittare dei vestiti dovremo fare un bel viaggio in Giappone, ma l’idea è assolutamente vincente. La speranza è quella che si estenda, non solo tra le compagnie aeree, ma che diventi virale tra gli hotel e le strutture ricettive. Potrebbe diventare la nuova moda, più trendy e sostenibile che mai.