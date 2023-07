Lavare i piatti a mano in modo corretto: consigli e trucchi per risparmiare tempo e fatica

Può sembrarti strano ma abbiamo sempre sbagliato a lavare i piatti! Noi oggi ti indichiamo il modo più veloce per farlo, entra a leggerlo!

L’azione di lavare i piatti la facciamo moltissime volte, basti pensare che solamente i pasti sono cinque, poi durante il giorno se cuciniamo qualcosa di particolare o abbiamo bambini piccoli ci sono sicuramente altre cose da lavare a mano! Molto spesso però ci rendiamo conto che il risultato non è quello che speravamo.

Il motivo? Sbagliamo quasi tutti il modo in cui laviamo i piatti. Si hai letto proprio bene. Vediamo insieme come andrebbero lavati, in questo modo anche il nostro portafoglio sarà felice e noi avremmo impiegato meno tempo e fatica.

Lavare i piatti? Si fa in questo modo!

In casa non tutti abbiamo una lavastoviglie e spesso non serve nemmeno accenderla per pochi piatti, in questo modo risparmiamo anche la corrente. Ma sapevi che moltissimi di noi sbagliano come lavano i piatti a mano? Si perché ci sono tanti piccoli errori che possiamo commettere in questa azione che tutti facciamo senza pensarci troppo.

Iniziamo subito, sai che utilizzare la spugna è sbagliato? Se non la laviamo ogni volta che viene utilizzata è solamente un ricettacolo di batteri e nient’altro. Ecco quindi che ci può fare male alla nostra salute. A rivelare questa scioccante informazione è stato uno studio norvegese. Secondo errore che molto spesso commettiamo è la temperatura dell’acqua.

Qui troviamo chi utilizza quella praticamente fredda e chi quella bollente. Diciamo che in pratica sono sbagliati tutti e due i modi, la temperatura deve essere una via di mezzo. Se è troppo calda rovina le nostre stoviglie ma se è fredda non rimuove il grasso. Altro errore frequente è il quantitativo di sapone che andiamo ad utilizzare.

Non serve tanto sapone, anzi! Dosiamolo in modo corretto e faremo del bene anche all’ambiente! Arriviamo poi ad un altro errore tipico, ovvero lavare i piatti con l’acqua che scorre. In questo modo utilizziamo troppa acqua e questo è assolutamente sbagliato. Il modo corretto sarebbe riempire con acqua calda il lavello e poi sciacquare con acqua fredda.

Anche se non togliamo i resti del cibo, prima di lavare i piatti è un comportamento errato. In questo modo ci impiegheremo moltissimo tempo ed i nostri piatti non verranno perfettamente sgrassati e puliti. E tu quale di questi errori ha sempre commesso? Noi più di uno! Da questo momenti in poi, però seguiremo i consigli! Se ti è piaciuto il nostro articolo prova a leggere anche Piatti brillanti senza fatica con la carta stagnola: i ristoranti fanno così ed è geniale