Aiuto con il caldo il trucco si scioglie! Come fare per avere un make up perfetto nelle sere d’estate

In estate il trucco può essere davvero un cruccio: ecco come fare per non soffrire e stare meglio senza rinunciare al make up.

Il make up, come molti erroneamente penseranno – non è una maschera per nascondere il proprio viso o le insicurezze. Si tratta di uno stile di vita, una passione, la voglia di essere curati, prendersi cura di sé senza risultare sciatti o esagerati.

Inoltre, truccarsi ha la potenzialità di andare ad esaltare il viso e i propri lineamenti, di conferire carattere. Ovviamente nulla toglie che ci possano essere persone che non amano truccarsi o che lo facciano solo in occasioni importanti. Non si tratta di più o meno sicurezza in sé stessi, ma di una vera e propria scelta di stile. Quando al make up si dice sì, ci possono essere dei problemi collegati al caldo.

Ecco i trucchi del mestiere per un make-up a prova di sudore

Con le alte temperature si sa, il trucco tende a sciogliersi quasi completamente. Dipende da viso a viso e dal modo di sudare, si dia il caso che chi è solito ritrovarsi con fronte e faccia bagnata a causa del calore, soffra di più questo problema.

Alcuni trucchi possono davvero migliorare la situazione. Innanzitutto bisogna mantenere sempre ben esfoliata, detersa e curata la pelle, attraverso una skin care routine ad hoc che possa rispettare la tipologia di pelle: secca, mista o grassa.

Passando al make-up vero e proprio è possibile mettere un primer che possa uniformare l’incarnato, allo stesso tempo non pasticciare il viso. Infatti, quando fa caldo e in generale per la buon riuscita di un trucco, “less is more”. Passare poi alle sopracciglia, nel caso ci sia necessità, fissarle e andare a ricoprire i buchetti con un prodotto waterproof. Dopodiché cercare di utilizzare proprio il minimo indispensabile. Se non vi è necessità di correttore, meglio non usarlo.

Se invece ci sono discromie o protuberanze da coprire, meglio usarlo, ma con parsimonia e utilizzando una spugnetta umidificata per permettere al prodotto di non fare un brutto effetto, depositandosi nelle pieghette. Passando agli occhi, eyeliner e mascara resistenti all’acqua, per le labbra matita e tinta ad alta tenuta o semplicemente una passata di lip oil per mantenerle idratate. Quest’ultimo prodotto da evitare, se si soffre di iperidrosi zona baffetto. Ciò perché tende a migrare da ogni parte. Infine, un velo di cipria finissima e translucida per opacizzare le zone interessate da correttore ed eventuale blush in tinta utilizzato.