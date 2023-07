Allarme creme solari: molte non possono essere usate sui bambini | Forte pericolo

Allarme creme solari: i pediatri avvisano i genitori “Non usate creme con ossibenzone sui bambini”. Incredibili rischi per la salute.

In estate, sia quando si va al mare che quando si sta all’aria aperta, è buona abitudine proteggere la propria pelle dall’azione nociva dei raggi solari. Per farlo è necessario applicare delle creme solari, che schermano i raggi UV.

Sui bambini, i pediatri raccomandano di utilizzare le creme solari ad alta protezione. Dopotutto, la loro pelle particolarmente delicata e più sottile rispetto a quella degli adulti, dunque più soggetta a scottature e danni di varia natura.

Per questo motivo, si consiglia di applicare una crema protettiva 50+. Tuttavia, i pediatri hanno lanciato un allarme che riguarda alcune creme solari per bambini che conterrebbero ossibenzone: una sostanza particolarmente dannosa per la salute umana.

Allarme creme solari: attenzione all’ossibenzone, nuoce la salute

Mettere la crema solare quando si è esposti per molte ore al sole è un’azione fondamentale, che permette di proteggere la pelle dall’azione dannosa dei raggi UV. Tuttavia, all’interno di alcuni prodotti presenti sul mercato e venduti come creme solari per bambini è presente l’ossibenzone.

Questo elemento è inserito all’interno delle creme, in qualità di filtro per i raggi UV. Tuttavia, la sostanza desta molte preoccupazioni perché sembra avere degli effetti collaterali da non sottovalutare. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che l’ossibenzone interferisce sul sistema endocrino umano, alterandone il funzionamento e l’equilibrio ormonale.

Fare questa scoperta è stato l’Environmental Working Group e la Food and Drug Administration che ha anche denunciato la presenza di questa sostanza in circa il 20% dei prodotti valutati. In sostanza, i consumatori hanno una possibilità su cinque di imbattersi in un prodotto che contiene questa sostanza dannosa.

L’ossibenzone vieni assorbito dalla pelle e entra all’interno del flusso sanguigno, accumulandosi nel corpo. Alla luce di questa incredibile scoperta l’American Academy of Pediatrics ha consigliato ai genitori di non utilizzare creme solari che contengono questo prodotto chimico, soprattutto sui bambini.

Per evitare di acquistare un prodotto dannoso e opportuno leggere con attenzione l’etichetta, controllando che nell’elenco degli ingredienti non sia presente all’ossibenzone che, generalmente, è indicato con la dicitura oxybenzone, benzofenone-3 o BP-3.

Come se non bastasse questa sostanza viene rilasciata in acqua, durante il bagno, andando ad agire negativamente sugli ecosistemi marini. In particolare, l’ossibenzone danneggia le barriere coralline, provocando lo sbiancamento dei coralli.

Per fortuna le alternative non mancano, basta scegliere solari eco-bio certificati, al cui interno sono contenute sostanze biodegradabili che contengono filtri minerali non nano.