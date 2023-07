Mantenere l’esercizio fisico anche durante le vacanze: basta portare con te questo semplice Kit

Continuare ad allenarsi e fare esercizio fisico anche in vacanza è possibile: basta mettere in valigia un semplice kit.

Sia che dobbiate perdere qualche chilo sia, semplicemente, che vogliate continuare ad allenarvi anche durante le vacanze, oggi è possibile grazie ad un semplice kit da portare sempre con voi.

L’esercizio fisico fa bene sempre e comunque e dovremmo farne tutti di più. C’è chi ama correre, chi preferisce allenarsi con i pesi, chi adora il crossfit e chi il tennis: tutto va bene basta stare in movimento. L’esercizio fisico fa bene non solo alla linea ma anche e soprattutto alla nostra salute. Infatti lo sport, insieme all’alimentazione sana e al riposo, è uno dei tre pilastri per mantenere un buono stato di salute il più a lungo possibile. Ma come fare ora che si parte per le vacanze? Non è mica possibile portarsi tutta la palestra dentro la valigia? Nessun problema: anche se non potrete andare in palestra potrete comunque continuare con il vostro workout. Basta un semplice kit e il gioco è fatto.

Esercizio fisico: ecco il kit per allenarsi anche in vacanza

Se andrete in un hotel con tanto di palestra, corsi, attrezzature e personal trainer tanto meglio. Se, invece – come la maggior parte di noi – andrete in un normalissimo hotel, potrete comunque arrangiarvi e continuare ad allenarvi anche ogni giorno. Vediamo insieme cosa vi servirà.

Il tipo di kit da portare in vacanza varia a seconda del tipo di esercizio fisico che vogliamo fare. Per chi ama praticare yoga e pilates ma anche esercizi soft per la tonificazione muscolare basterà mettere in valigia un bel tappetino in gomma e degli elastici di diverse resistenze. Se, invece, siete amanti del crossfit e degli allenamenti ad alta intensità, vi servirà un kit un po’ più specifico ma sempre molto comodo da portare con voi.

In questo caso l’ideale è portare anche una corda ideale per saltare, elastici di diverse resistenze, una push up bars con piedini antiscivolo, un fitness mat in TPE. Infine, se amate sollevare pesi e magari viaggiate in auto e alloggerete non in un hotel ma in una casa, allora potete portare con voi anche un paio di manubri per allenare bicipiti, tricipiti e spalle, una kettbell per gli squat e gli stacchi. Manubri e kettbell sono attrezzi davvero molto versatili che consentono di allenare tanto la parte superiore del corpo – braccia e spalle – quanto glutei e gambe. Inoltre ricordate che moltissimi esercizi- come i push up, gli addominali, il Planck, gli step up e i pistols- si possono svolgere anche a corpo libero o con l’ausilio di una semplice sedia. Non dimenticate poi di fare una bella passeggiata tutti i giorni.