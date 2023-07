Piedi e caviglie gonfie con il caldo: perché succede e il trucco per stare subito bene

Piedi e caviglie gonfie con il caldo? Ecco il trucco che devi assolutamente provare per alleviare ogni fastidio.

I piedi e le caviglie gonfie tendono a comparire con l’aumentare delle temperature. Si tratta senza ombra di dubbio di un fenomeno che può essere molto fastidioso in quanto si manifesta con diversi sintomi. Oltre al gonfiore, infatti, è possibile avvertire dolore, pesantezza e generale sensazione di stanchezza.

Ciò detto, per contrastare il disturbo in esame esiste un trucco efficace che vale la pena di conoscere. Si tratta di un rimedio davvero portentoso che consente di dire addio una volta per tutte al problema in esame. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Piedi e caviglie gonfie, ecco come sbarazzarsene definitivamente

Come già detto, i piedi e le caviglie possono risultare gonfie quanto le temperature cominciano a diventare più calde. In presenza di questo disturbo, si può avvertire un generale indolenzimento di gambe e piedi. Questi peraltro appaiono pesanti e doloranti. Alla luce di quanto detto, è chiaro che in molti si domandano in che modo bisogna intervenire per riuscire a stare bene e buttarsi alle spalle tutti i fastidi. A tal proposito, è importante dire che ci sono diversi rimedi che aiutano a ritrovare il benessere e sbarazzarsi del problema in esame.

In primis, gli esperti consigliano di ricorrere all’utilizzo di creme a base di centella asiatica, di ippocastano o di escina. Queste erbe infatti aiutano a migliorare la circolazione, ottenendo sollievo dal gonfiore. Estremamente consigliato è anche il consumo regolare di tisane a base di finocchio, mirtillo o vite. Oltre a ciò, è fondamentale anche agire cambiando lo stile di vita ed evitando di assumere abitudini che possono risultare deleterie.

In particolare, si suggerisce un consumo abbondante di frutta e verdura a discapito di cibi industriali e ricchi di grassi saturi. Grazie al contenuto di acqua, sia la frutta che la verdura, svolgono un’azione depurativa e disintossicante. In particolare, aiutano a favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso, migliorando la circolazione. Sempre riguardo all’alimentazione, gli esperti consigliano di limitare il consumo di cibi salati dal momento che possono causare scompensi di natura vascolare.

Per quanto concerne le abitudini da non adottare, c’è senza ombra di dubbio quella di stare eccessivamente in piedi. A lungo andare, infatti, questo comportamento finisce per causare problemi alla circolazione causando l’insorgere del disturbo in questione. Ciò vale anche per l’abitudine di indossare abiti eccessivamente stretti. In ultima analisi, si consiglia di eseguire regolarmente un pediluvio miscelando dell’acqua fresca e del sale grosso. Lasciate i piedi in ammollo ed eseguite movimenti circolari in modo tale da favorire la circolazione.