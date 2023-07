Sembri 15 anni più giovane se ringiovanisci il collo: ecco come si fa | Risultati fenomenali

Spesso ingiustamente sottovalutato, il collo è un elemento chiave. Oggi vi sveliamo i trucchi per sembrare 15 anni più giovani.

Cosa sarebbe un cigno senza il suo splendido collo? Forse un brutto anatroccolo. Tutte ci prendiamo cura del nostro viso ma trascuriamo il collo. Sbagliatissimo: con i giusti accorgimenti possiamo dimostrare anche 15 anni in meno.

Ricordo che, quando ero ragazzina, nonna mi ripeteva di mettere la crema idratante anche sul collo. Oggi che tanto ragazzina non sono più capisco l’importanza di quel consiglio: il collo è un elemento chiave nella bellezza di una persona. Un collo trascurato e pieno di rughe o di macchie scure regala dai 5 ai 10 anni in più. Un collo idratato e ben curato può farci sembrare più giovani anche di 15 anni. Tutte siamo solite concentrarci sul viso e sul fisico con alimentazione, palestra, creme, trattamenti estetici di vario genere, trucco, ciglia finte. Giustissimo: viso e corpo sono importantissimi e prendersene cura va sempre bene. Tuttavia è importante dedicare attenzioni anche al nostro collo.

Collo: ecco come sembrare 15 anni più giovani

In Italia se ne parla ancora poco, ma ci sono trattamenti specifici per ringiovanire l’epidermide del collo. Negli Stati Uniti hanno già preso piede e i risultati sono davvero sorprendenti: da 40 anni a 25 anni nel giro di un’ora o anche meno.

La pelle del collo è una delle zone più colpite da rughe, cedimenti di tono e macchie. Ciò è dovuto alla progressiva diminuzione di collagene e acido ialuronico. Inoltre il collo è soggetto a continui “traumi”: basti pensare a quante volte durante la giornata voltiamo la testa di scatto. A peggiorare la situazione del collo ci si mette anche il fatto che in questa zona la pelle è molto sottile e, dunque, si formano più facilmente solchi e rughe.

Per fortuna oggi chirurgia plastica e medicina estetica offrono tantissime soluzioni adatte a tutte le esigenze e a tutte le tasche. Un tempo c’era solo il lifting: molto efficace ma anche un po’ invasivo. Oggi, oltre al lifting, è possibile ricorrere anche a iniezioni di acido ialuronico o biostimolazione. Uno degli interventi al collo più richiesti, quello che davvero permette di riportare il tempo indietro di 15 anni, è il cosiddetto

“collo di Nefertiti“. In questo trattamento si usano sostanze lipolitiche, cioè che sciolgono il grasso responsabile del doppio mento.

A questo punto si praticano iniezioni di acido ialuronico per rimpolpare la zona colpita da rughe o cedimenti e stirare la pelle verso l’alto per un’azione liftante. Per completare il tutto si conclude con un peeling– una esfoliazione profonda- eseguito con sostanze nanomolecolari che rigenerano la pelle in profondità lasciandola morbida e omogenea. Ricordiamo che, oltre alla chirurgia plastica e alla medicina estetica, per mantenere una bella pelle è fondamentale seguire un’alimentazione sana e bilanciata, bere almeno 2 litri di acqua al giorno fare esercizio fisico con regolarità e dormire almeno 8 ore a notte.