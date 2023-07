Sembri magra subito con questi tagli di capelli garantiti dagli esperti e che ingannano la mente | Pazzeschi

Volete nascondere il vostro viso paffuto e tondo? Nessun problema, la soluzione esiste e sta proprio nel taglio di capelli.

Ultimamente avete preso qualche kg in più e non sapete come nasconderlo? Provate a tagliarvi i capelli, ebbene sì, gli esperti hanno suggerito dei tagli che vi aiuteranno a sembrare più magre, ingannando la mente. Alcune persone, quando ingrassano, tendono a depositare il proprio grasso in eccesso sul volto, vedendo scomparire i lineamenti della mascella, diventando un tutt’uno con il collo.

Se avete un viso paffuto o tondo, dovete sapere che esistono dei tagli di capelli studiati, appositamente, per donare alla vostra faccia un aspetto più snello e spigoloso, così non dovrete più preoccuparvi di mordervi le guance durante le foto o vergognarvi delle vostre guanciotte. Le persone intorno a voi possono non farci caso, non notarlo, eppure voi non riuscite a guardarvi così, e allora dovete solo trovare il vostro taglio tra quelli che vi elencheremo ora.

Rendere il viso più magro: tagli di capelli che vi aiuteranno

Molto spesso non si da il giusto valore allo stile dei capelli, quando alcuni sono fatti ad hoc per ogni tipo di viso. Inoltre, per rendere il viso più magro si può usare il make-up, imparando l’arte del contouring, eppure a volte non basta. C’è proprio bisogno di darci un taglio!

Capelli lunghi

I capelli lunghi sono adatti per i visi tondi, grazie alla loro capacità di snellire i volti, ma attente a non appesantirli, infatti, un taglio netto e pieno potrebbe creare l’effetto opposto. L’idea, dunque, è quella di puntare su linee scalate, con la riga laterale e un ciuffo da un lato, oppure, optare per una frangia a tendina e sfilata. Puoi scegliere un look leggermente mosso, così da giocare sul movimento e sulle lunghezze diverse, capaci di coprire le guance. Da evitare i tagli dietro le orecchie, che rendono il viso più largo. Il segreto sta nel valorizzare il volume verso le punte, in modo da bilanciare la forma del viso.

Capelli medi

Il taglio medio è la lunghezza ideale per snellire il volto, osando con il long bob, ovvero, il caschetto di sei o sette centimetri oltre la linea del mento, arrivando a toccare le clavicole con le punte. Anche in questo caso la mossa più giusta da attuare è quella di scalare i ciuffi laterali, che sfiorano le guance. Assottiglierà il tuo volto, rendendolo meno paffuto. Puoi migliorarlo ancora di più, aggiungendo un ciuffo davanti e di lato, abbastanza lungo, sfiorando la linea della guancia, altrimenti, puoi giocare con uno corto e sfilato se hai la fronte larga.

Capelli corti

Solitamente si crede che per un viso paffuto, i capelli corti siano da vietare, invece non è così, anzi. Se si sceglie una lunghezza fino al lobo delle orecchie, con uno styling mosso e un ciuffo laterale che distoglie l’attenzione dal volto, si può avere un effetto ottico dove il vostro viso sembrerà più snello. Anche il carré corto aiuta, basta che sia scalato e destrutturato in modo impeccabile. Se invece, vuoi essere temeraria e osare, puoi puntare su un taglio più corto e forte, scegliendo un look più maschiaccio e sbarazzino, quasi spettinato. Un altro taglio corto capace di dare l’effetto desiderato è il pixie cut, cortissimo nella parte posteriore e con un ciuffo sfilato sulla fronte.