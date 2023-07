Coppia aperta: studio sconvolgente, ora la chiedono anche le donne | Come funziona

I risultati di questo studio sono impensabili: anche le donne vogliono le relazioni aperte. Un buon modo per salvare i propri rapporti dalla monotonia.

Un tempo avrebbe fatto scandalo. E anche in tempi più recenti, essere in una coppia aperta non è mai stato di certo qualcosa considerata “normale”. Evidentemente, a essere maggiormente contrarie sono sempre state le lei della coppia. Lo studio che oggi vi presentiamo, però, ci dice l’esatto opposto: un risultato sconvolgente, che ci dà il senso dei tempi che viviamo.

La natura di predatore dell’uomo nasce fin dalla notte dei tempi. Non deve sorprendere, dunque, che tra le persone di sesso maschile, essere in una coppia aperta (e, quindi, poter godere liberamente dei piaceri della carne) possa essere, da sempre, forse un sogno nascosto. Viceversa, invece, il gentil sesso, che vive i rapporti e relazioni diversamente, ha sempre visto con grande scetticismo, quando non con orrore una pratica simile.

Lo studio che vi proponiamo oggi, infatti, ci dice qualcosa di a dir poco sconvolgente. Molto, probabilmente, si deve al drammatico periodo di pandemia che abbiamo vissuto negli scorsi anni. La convivenza “forzata” ha fatto scoppiare diverse coppie. Anche se, va detto, lasciarsi non è l’unico modo di sentirsi liberi. Esiste un altro modo che ci dà libertà, ma, allo stesso tempo, può anche salvare la coppia. Non lo diciamo noi, ma lo dice la scienza: ecco i risultati.

Anche le donne vogliono la coppia aperta

Lo studio, condotto con criteri di tipo scientifico, arriva direttamente da Ashley Madison, la piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di relazioni extraconiugali. E lo studio ci dice che la monogamia è out. Sempre più persone, infatti, dicono di aver scelto e condiviso (o di volerlo fare) l’opzione di avere più di una storia sessuale o comunque sentimentale nel senso più ampio del termine.

La società che viviamo porta una irrefrenabile voglia di esplorare dinamiche, relazioni e desideri sessuali anche all’esterno, E così, dunque, proliferano sempre di più le relazioni non monogame e gli scambi di coppia che – dice chi lo ha fatto – aiuta a rinsaldare i rapporti che, invece, sarebbero andati verso il capolinea.

Fin qui niente di nuovo, forse. Ma i dati dell’indagine condotta da Ashley Madison ci dicono che sono sempre di più le donne a scegliere consapevolmente la non-monogamia, qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa. Questo perché così, dicono le intervistate, si sente meno pressione familiare, aumenta il livello di serenità e si rafforza anche l’autostima, dato che spesso i rapporti e i matrimoni perdono quell’appeal di tipo sessuale e intimo. Ancora oggi, insieme ai tradimenti, l’assenza o il calo del desiderio è tra i motivi principali per cui le coppie si rompono. E, allora, se temete che la vostra relazione possa finire, provate a parlarne con il vostro partner: diversificare potrebbe salvare un rapporto che, invece, sarebbe finito.