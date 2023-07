Elisabetta Gregoraci perfetta con il costume intero. Ma il decolletè è contenuto a stento

Elisabetta Gregoraci incanta anche col costume intero ma il suo décollété sembra essere incontenibile: eccola così, statuaria.

In qualsiasi modo si mostri, Elisabetta Gregoraci riesce sempre a incantare tutti quanti, facendo alzare notevolmente la temperatura del web. La conduttrice, modella e imprenditrice calabrese è senza dubbio una delle icone indiscusse di sensualità del nostro mondo dello spettacolo, tra le vip più seguite degli ultimi tempi.

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha rilanciato la sua carriera e, ad oggi, oltre che in tv è presentissima anche sui social; su Instagram è seguita da milioni di follower, mostrandosi spesso in vari servizi fotografici fatti nelle vesti di modella. Vista la sua bellezza, non manca mai di finire al centro anche della cronaca di gossip.

Di recente, tramite il suo profilo Instagram, la Gregoraci ha offerto ai suoi fan uno sguardo dagli ultimi giorni di vacanza passati in Puglia, mostrandosi più bella e abbronzata che mai. Questa volta niente bikini, ma il costume intero esalta comunque il suo corpo marmoreo e contiene a fatica il décollété: eccola così, bomba di sensualità.

Elisabetta Gregoraci marmoreo col costume intero: le curve sono incontenibili

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Elisabetta Gregoraci ha condiviso un momento di relax dalla Puglia, un posto che le è rimasto nel cuore e nel quale è ancora col pensiero. Baciata dal sole, la conduttrice mostra il suo fisico statuario, offrendo ai fan una visione da mozzare il fiato.

Il costume intero di varie sfumature di blu (griffato Cotazur) esalta al massimo il corpo marmoreo della conduttrice, lasciando ampio respiro alle lunghe e toniche gambe e trattenendo davvero a fatica il florido e prosperoso décollété, messo in evidenza dalla scollatura. “• Con il cuore ancora in Puglia 🤍” scrive la Gregoraci nella didascalia, offrendo una visione divina ai fan.

Tantissimi like raccolti dal post, mentre nei commenti è una totale celebrazione della bellezza della conduttrice; “Cara Greg dopo di te il nulla!! Unica e inimitabile!💙💙💙” scrive un fan, mentre un’altra aggiunge “Puglia mon amour….e tu sei una meraviglia ! 💙”. Tra elogi alla forma fisica della conduttrice e alla sua bellezza, sono veramente tutti pazzi per lei; in quest’estate 2023 è di certo tra le protagoniste indiscusse.