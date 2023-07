Il bimbo non vuole proprio dormire? Prova con questo metodo “letterario”, è infallibile

Il piccolo non ne vuole sapere di chiudere gli occhi e dormire? Arriva un metodo davvero interessante. Ecco come funziona.

Quando arriva il momento della nanna, specialmente quello della sera, molto spesso è davvero difficile far addormentare i piccoli. Le abbiamo provate tutte, ma niente sembra funzionare? Veniamo noi a darvi una mano, in che modo? Con un metodo molto particolare.

Si perché ci serviranno dei libri, avete letto bene, non siamo impazziti, anzi per essere precisi un libro in particolare. Siete curiosi di sapere come funziona? Continuate a leggere il nostro articolo per scoprirlo! Siamo certi che una volta verificato che funziona lo consiglierete a tutti i vostri amici e parenti.

Un trucco per far addormentare i piccoli

In tantissime famiglie, com’è giusto che sia, per i più piccoli il momento della nanna è attorno alle 21, massimo 22. Ma spesso capita che in questo momento loro non vogliono proprio saperne di andare a dormire. Ecco quindi che cerchiamo tutti i modi possibili per riuscire nel nostro intento.

Per chi non lo sapesse, un libro in particolare uscito nel 2015 promette di far addormentare i piccoli in un baleno. Si chiama “Il coniglio che voleva addormentarsi”, l’autore è Carl-Johan Forssen Ehrlin. Per altri autori un libro che fa addormentare non sarebbe il massimo mentre per questo non è un problema.

E’ stato il primo libro autoprodotto a conquistare le classifiche di vendita di Amazon. Il libro non è particolarmente lungo, anzi. Questo psicologo ha studiato un metodo che promette di far addormentare anche il bambino più vivace di tutti. In questo libro ci sono alcuni espedienti psicologici che aiutano il piccolino ad addormentarsi.

Ma di cosa parla il libro? Troviamo il coniglietto Camillo che è in cerca di Sonno Perduto insieme a Mamma Coniglia. Dovranno andare da Mago Sbadiglio che si trova dall’altra parte del prato. Ma nel loro cammino troveranno alcuni animaletti che gli daranno dei consigli per il sonno.

Nel suo cammino incontra la Civetta che da un consiglio a Camillo, ovvero una sorta di training autogeno. Deve sentirsi, infatti, pesanti alcune parti del corpo. La tecnica con il quale è scritto il libro fa in modo che il bambino si immedesimi nella storia che sta ascoltando. Ovviamente il libro va letto quando il piccolo è già nel lettino sdraiato.

Ci sono poi alcuni trucchetti, viene chiesto il nome del piccoli, e quando il protagonista sbadiglia dovrà farlo anche il bambino. Troviamo anche due scritture diverse, il corsivo ed il grassetto, nel primo caso si legge lentamente nel secondo dobbiamo evidenziare quel passaggio con la nostra voce.

Il libro è uscito da diversi anni, come abbiamo visto, ma è assolutamente consigliato leggerlo dai 3 anni in su. Quindi se non sapete come addormentare vostro figlio provate con lui, siamo certi che i risultati non tarderanno ad arrivare!