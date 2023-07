Nomi dei bambini scelti in base al segno zodiacale: rimarrai senza parole

Stai scegliendo il nome per il tuo bimbo ma non sai da dove iniziare? Puoi prendere ispirazione da quelli più adatti al suo segno zodiacale.

Scegliere il nome del proprio bambino è un momento molto importante durante tutto il periodo della gravidanza.

Il nome scelto sarà quello che definirà la persona che diventerà e le possibilità tra cui poter scegliere sono veramente infinite. Se sei in dubbio quindi e non riesci a trovare un genere di nomi da cui poter partire per trovare il migliore, allora ti consiglio di affidarti alle stelle e di vedere se i nomi associati al segno zodiacale sotto il quale nascerà il tuo bimbo ti possono piacere.

I nomi per ogni segno zodiacale: uno per il bimbo e uno per la bimba

Per i bambini che nasceranno sotto il segno del Capricorno, l’intuito e la logica saranno le caratteristiche predominanti nella sua personalità. I nomi migliori tra cui poter scegliere sono Gregorio che significa sveglio e attivo, e Amelia che significa laboriosa. Per i bambini sotto l’Acquario con una personalità creativa e originale, i nomi perfetti possono essere Davide che significa amato, e Greta che significa perla.

I Pesci sono di solito molto sensibili e un nome come Gregorio significa calma che consola, mentre Aria evoca un significato di libertà. Gli Ariete sono persone piene di energia e per questa ragione Damiano, che significa domatore, oppure Alessia che significa difensore sono i nomi perfetti.

Per i Toro, persone solari e cordiali, si addicono Marco, che significa consacrato a Marte, e Rachele che significa persona mite. Per chi nascerà Gemelli invece, che sarà una persona davvero intelligente e attiva, Leon è perfetto per indicare il coraggio, mentre Emma significa valorosa. Invece per i futuri bambini Cancro, molto affettuosi e dolci, Paolo può essere perfetto perché significa umile, così come Samantha che significa fiore. Per i bimbi Leone invece, che desidereranno essere al centro dell’attenzione, Giuseppe che significa colui che crescerà e Giada nome che deriva dalla pietra sono l’ideale.

Per il carattere riservato dei bimbi Vergine, Emilio è perfetto perché significa cortese, mentre Ginevra vuol dire puro. Per il segno della Bilancia, che farà nascere un bimbo socievole, Carlo che significa uomo libero e Giulia che significa sacra Giove sono un’ottima scelta. Per le personalità decise degli Scorpioni, si può optare per Samuele che indica una persona forte e per Siria che significa risplendere. Infine per i futuri Sagittario, che saranno sempre entusiasti, Filippo significa Cavaliere mentre Francesca significa donna libera.