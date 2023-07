Tappetino del bagno | Ecco ogni quanto va lavato

Sai ogni quanto dovresti lavare il tappetino del bagno? Se non lo fai rischi davvero grosso. Segui i nostri consigli e non te ne pentirai!

In casa abbiamo tantissimi oggetti che con il passare del tempo, se non vengono puliti regolarmente, possono diventare dei veri e propri covi di germi e batteri. Fra questi c’è anche il famoso tappetino per il bagno. Un accessorio utilissimo che ci permette di uscire dalla doccia a piedi nudi senza scivolare e senza bagnare tutto il pavimento.

Spesso, però, ci si dimentica di lavarlo e di sostituirlo con uno pulito. A tal proposito, ogni quanto bisognerebbe cambiarlo? La risposta ti lascerà a bocca aperta.

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma ci sono delle tempistiche ben precise da rispettare, altrimenti si rischia di esporre il proprio organismo ad agenti potenzialmente pericolosi.

Ogni quanto bisogna lavare il tappetino del bagno?

Ti sei mai chiesto ogni quanto occorra lavare e cambiare il tappeto del bagno? Al contrario di quanto si possa pensare, la risposta non è tanto a discrezione di chi lo utilizza. Piuttosto ci sarebbe un’indicazione ben precisa da seguire se si vuole evitare di andare incontro a brutte sorprese per la salute.

Spesso, infatti, ci si dimentica di questo accessorio e si finisce con il sostituirlo con uno pulito dopo molto tempo. In realtà, i tappetini usati con una certa frequenza, e quindi compresi anche quelli del bagno, dovrebbero essere lavati almeno una volta alla settimana.

Specialmente dal momento che il tappeto del bagno entra di continuo in contatto con acqua e umidità, diventando il luogo ideale per la proliferazione di germi, muffe, funghi e batteri. Fenomeno che si aggrava soprattutto perché si trova in un ambiente umido in cui fa fatica ad asciugarsi.

Per evitare questo inconveniente devi cercare di mantenere il bagno sempre perfettamente ventilato e magari ricordarti di appendere il tappeto su un portasciugamani o su uno stendino quando noti che è molto umido. Ad ogni modo, è sempre buona norma sforzarsi di lavarlo settimanalmente.

Per farlo opta per un normale lavaggio in lavatrice ad una temperatura massima di 30-40 gradi. Puoi farlo andare insieme al ciclo delicato che usi di solito per gli asciugamani. Per non rischiare di rovinarli, controlla sempre prima l’etichetta apposta sul retro.

Se, invece, il tuo tappetino ha un retro in gomma ricordati di non metterlo mai ad asciugare in asciugatrice, ma di stenderlo all’aria aperta. Facile, non è vero?