Temi che il partner utilizzi dating-app di nascosto? Così ti toglie ogni dubbio

Il tuo partner utilizza Tinder e simili di nascosto? Ecco come scoprirlo e cosa fare e non fare una volte beccato con le mani nel sacco.

Diciamolo, le cause del perché i tradimenti aumentano è soprattutto la disponibilità di numerose dating-app e dispositivi personali. Internet e i social network hanno aumentato le occasioni delle scappatelle, poiché un tempo l’unica occasione di conoscere qualcuno era il posto di lavoro. Oggi, grazie a siti come Tinder, Badoo, Once, ma anche i classici social come Facebook, Instagram, si è più propensi a conoscere qualcuno.

Esistono, inoltre, numerose app dedicate esclusivamente alle scappatelle, che stanno spopolando e che attirano migliaia di mariti, mogli, fidanzati insoddisfatti a tradire il partner con sesso occasionale o una relazione extraconiugale. Quando il partner si iscrive a questi siti finalizzati all’incontro è spesso per cercare relazioni che vanno al di là della semplice amicizia. Ma quando si deve iniziare a sospettare? E, soprattutto, come scoprirlo?

Ecco come scoprire se il partner ti tradisce in un’app di dating

Spiare il telefono del partner non solo non è conveniente, ma si tratta anche di violazione di privacy. Questa è una decisione che non si dovrebbe mai prendere. Sono diverse le alternative per scoprire se l’altra metà della mela è iscritto a questi social network destinati a conoscere una donna o un uomo e quasi mai amicizie. Va evitata l’idea di obbligarlo a guardare il telefono, poiché si tratta di violenza. Così come scenate e altri comportamenti violenti.

Uno dei metodi è quello di crearsi un profilo fake e iscriversi sulle app di dating, impostando il profilo che faccia vedere soltanto le persone vicine a te. Se il partner non ha impostato la funzione che evita di farsi vedere alle persone registrate in rubrica il gioco è fatto. Ricorda che avere un profilo non è prova sufficiente del tradimento, dovresti passare allo step successivo. Chattando con lui (o lei) scoprirai le reali intenzioni del tuo partner. Un’altra alternativa è quella di proporre a un’amica di creare un finto profilo e tentare di sedurlo.

Una volta scoperto bisogna affrontare il partner e metterlo dinanzi alle proprie responsabilità. Il consiglio è quello di non fare scenate di gelosia che sfociano nella violenza, comportamenti illegali. Potresti scegliere di lasciarlo se non tolleri questo comportamento, ma ci sono persone che decidono di perdonarlo e proporre di usare l’app insieme per rendere la sessualità della coppia più piccante. Ricordati, che la scelta su come affrontare la situazione è tua e se non tolleri il tradimento subìto deve essere tua la scelta di voler interrompere la storia. Non temere la reazione del partner e sii decisa su come affrontare il tradimento scoperto.