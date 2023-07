Bonus asilo nido e centro estivo: come funziona questo aiuto e quanti soldi si possono ricevere

Potrai mandare i tuoi figli a divertirti quest’estate pagando quasi nulla. Ecco come funziona il bonus asilo nido e centro estivo.

L’estate 2023 è piombata sull’Italia con una velocità impressionante, causando temperature proibitive nel giro di poche settimane.

A soffrire di più, come sempre sono gli anziani, ma anche i più piccoli ne risentono, soprattutto quando i propri genitori lavorano o sono impegnati e non possono dedicare loro troppo tempo. Sono molte le persone che pensano, dunque, alla soluzione del centro estivo, ma non sempre si hanno i soldi per pagarlo. Tuttavia, esiste un bonus asilo nido e centro estivo che potrebbe rappresentare una buona soluzione. Ecco come funziona e quanti soldi sono previsti.

Come funziona il bonus asilo nido e centro estivo

In Italia non vi è, almeno ad oggi, un vero e proprio sostegno economico erogato dallo Stato che risponda al nome di “Bonus asilo nido e centro estivo”. Tuttavia, vi è una misura molto interessante che è prevista per i figli di dipendenti (o ex dipendenti) della Pubblica amministrazione. In questo caso, infatti, vi è una possibilità di ottenere alcuni benefici per poter mandare i propri figli al centro estivo, pagando meno. Tuttavia, è importante ricordare che sarà possibile farlo sono con bambini di età inferiore ai 3 anni. Ecco, quindi, come funziona il bonus asilo nido e centro estivo.

Nella maggior parte dei casi i centri estivi sono rivolti a coloro che hanno un’età superiore a 3 anni, fino a 17. In questi casi, quindi, non vi sarà la possibilità di chiedere alcun bonus asilo nido o centro estivo. Non vengono quindi incluse nel rimborso spese tutti quei sevizi come spazi gioco, pre-scuola, ludoteche, spazi baby, centri estivi e baby parking. Tuttavia rappresentano un’eccezione quei centri estivi che sono organizzati dagli asili nido stessi a seguito della chiusura delle scuole.

Si tratta, quindi, di quelle iniziative prese dagli asili nido, che prevedono incontri dopo la fine del periodo scolastico annuale, fissato in genere al 30 giugno. Nel caso in cui abbiamo un bambino inferiore a 3 anni, questo potrà ricevere il bonus, ovvero un rimborso spesa che dipende dall’Isee del nucleo familiare. Tuttavia, è importante far notare che il bonus asilo nido è valido solamente per 11 mensilità. Un bambino che inizia l’asilo nido nel mese di settembre, concludendo l’annualità a giugno, infatti, ha già ottenuto 6 mesi di bonus, quindi con i mesi di luglio e agosto (asilo nido) ne riceverà 8. Per il successivo anno di asilo nido, si potrà usufruire solo di altre 3 mensilità di bonus.