È geniale: così asciughi i capelli in meno di 5 minuti|Questo trucco ti salva vita e cervicale

Il caldo ti sfianca e non hai voglia di asciugati i capelli? Ecco i consigli che ti servono veramente e che ti stupiranno.

I capelli lunghi sono bellissimi e possiamo creare mille acconciature, anche per superare queste giornate bollenti. Il problema vero e proprio però è solamente uno. Ovvero quando dobbiamo asciugarli come facciamo? A nessuno va di passare con questo caldo del tempo con il phone acceso.

Niente panico! Come sempre veniamo noi in vostro soccorso con qualche trucchetto, questa volta sono ben cinque. Siete curiosi di sapere come possiamo fare? Scorri le prossime righe per conoscere i nostri consigli e rimanere senza parole esclamando: si è vero posso fare così!

Capelli da asciugare? Risolvi in questo modo ingegnoso!

Quando il caldo ci attanaglia mettere i capelli in piega può diventare un vero e proprio problema. Chi ha voglia di mettersi li a passare del tempo con phone e spazzola? E’ impossibile! Ecco quindi che arriviamo noi in vostro soccorso con qualche consiglio facile e veloce.

In questo modo saremo perfette anche quando le temperature sono proibitive. Quindi non ci perdiamo in ulteriori parole e scopriamo insieme come possiamo sistemare i nostri capelli in modo veloce. Come prima cosa possiamo asciugarli all’aria, specialmente se abbiamo i capelli ricci.

Facendo in questo modo avremo un effetto naturale incredibilmente bello, come le onde che abbiamo quando siamo al mare. Potrebbe però avere un lato no, ovvero con l’umidità ci può volere molto tempo prima che si asciughino. E se abbiamo i capelli fini? Nessun problema in poco tempo siamo perfette.

Possiamo utilizzare anche degli asciugamani particolari. Ti spieghiamo meglio, quelli di cotone possono graffiare la nostra cute e di conseguenza non sono l’ideale. Sarebbe opportuno acquistare i panni di microfibra. Loro sono un vero toccasana per la nostra capigliatura sia in estate che in inverno.

Ricordiamoci poi di scegliere il conditioner corretto. In questo modo proteggeremo i nostri capelli anche dall’eccessivo calore del phone o della piastra. Se utilizziamo loro due ricordiamoci di mantenere la corretta distanza dai nostri capelli! Se hai i capelli ricci poi, hai mai provato il plopping? Ovvero possiamo fare una sorta di turbante, magari con una vecchia maglietta e ci possiamo dormire tutta la notte.

L’effetto la mattina successiva sarà da perdere la testa! Ricordiamoci poi che è bene avere delle spazzole con le setole naturali, In questo modo anche l’elettricità dei nostri capelli sarà tenuta a bada. Adesso che conosci tutti questi consigli asciugare i capelli in estate non sarà più un problema. Provare per credere