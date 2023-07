Non darlo al tuo bambino: sembra un dolce innocente, ma in realtà è pericolosissimo

Attenzione a non darlo mai al tuo bambino: anche se sembra un semplice dolcetto in realtà nasconde un pericolo enorme.

La maggior parte dei bambini ne va matta, tuttavia bisognerebbe stare molto attenti a non darlo ai propri figli da mangiare perché può nascondere un enorme pericolo per la loro incolumità. In apparenza sembra un semplice dolcetto, ma in realtà rappresenta un potenziale rischio, soprattutto per i più piccoli.

Hai già capito di che cosa stiamo parlando? Quando lo scoprirai non riuscirai a crederci di non averci mai pensato prima. Di sicuro non appena avrai capito quali sono i pericoli che si corrono con questo cibo farai in modo di tenerlo il più possibile alla larga da tuo figlio e dai tuoi nipoti.

Non darlo al tuo bambino: sembra un semplice dolce, ma è pericolosissimo

Come ti abbiamo anticipato poco fa, c’è un dolcetto che piace molto ai bambini che però non dovrebbe mai essere dato da mangiare ai più piccoli perché rappresenta un grosso pericolo per la loro salute fisica. Hai capito di che cosa si tratta? Ebbene sì, dei marshmallow.

Soffici, dolci e colorati sono uno snack praticamente irresistibile. Tuttavia, oltre ad essere poco salutari a causa dell’alto contenuto di zuccheri e coloranti che causano disturbi quali carie e diabete, la loro consistenza gommosa li rende pericolosissimi perché nei bambini possono provocare il soffocamento.

Questi dolcetti, infatti, sono difficili da masticare e da ingoiare, soprattutto quando vengono bagnati dalla saliva. “Quando i marshmallow sono bagnati diventano appiccicosi e difficili da deglutire” ha spiegato l’ex paramedico e mamma Nikki Jurcutz. “Inoltre, la forma rotonda delle caramelle sembra fatta apposta per bloccare completamente l’intera via aerea” ha aggiunto.

Di fatto, in caso di soffocamento causato da un marshmallow anche intervenendo tempestivamente sarebbe difficile liberare la trachea del bambino con l’apposita manovra. Ma non finisce qua, perché ci sono anche degli altri dolci potenzialmente pericolosi per i nostri figli.

Oltre ai marshmallow, bisognerebbe evitare di dare da mangiare ai più piccoli le caramelle gommose in generale e le cicche da masticare. Altrettanto rischiose sono le ciliegie, i pomodorini non tagliati, grossi pezzi di frutta e verdura, palline di melone, frutta secca, semi oleosi e formaggi filanti.

Per evitare, quindi, di finire in simili situazioni è bene prestare sempre la massima attenzione a ciò che diamo da mangiare ai bambini poiché potrebbe aumentare il rischio di soffocamento oltre che causare altri danni alla salute.