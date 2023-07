Sciopero degli aerei e voli cancellati, puoi chiedere il rimborso: ecco come si fa

Se sei rimasto a terra, ecco come fare per ottenere un rimborso per voli cancellati, e per lo sciopero aereo.

La partenza per le tanto attese vacanze è uno dei momenti più attesi e sognati da moltissime persone. Questa, infatti, rappresenta un momento di passaggio: si lascia alle spalle, seppur per poco tempo, la quotidianità e si abbraccia lo stile di vita che si sogna.

Dietro all’organizzazione delle partenze, c’è tanta ricerca e preparazione, nonché tanta organizzazione. Si deve far combaciare tutto alla perfezione, a partire dal lavoro, fino ad arrivare alla famiglia. Motivo, questo, per cui si spera che tutto vada come programmato, perché se così non fosse, la vacanza potrebbe essere definitivamente rovinata.

Tra le evenienze maggiormente temute ci sono la cancellazione di un volo o l’annuncio di uno sciopero, in concomitanza con la data della partenza. L’idea di arrivare in aeroporto e veder sfumare davanti ai propri occhi la possibilità di partire, fa davvero timore a tanti. È possibile, comunque, in situazioni di questo tipo, chiedere un rimborso.

Chiedere un rimborso in caso di sciopero o cancellazione del volo: come fare

Quello che è avvenuto lo scorso sabato, 15 luglio 2023, è proprio lo scenario tanto temuto dalla gran parte dei viaggiatori. È stato annunciato uno sciopero aereo e sono stati cancellati all’incirca mille voli.

Un numero davvero considerevole. Così come, altrettanto considerevole è stato il numero di passeggeri rimasti a terra: circa 250 mila. Una situazione che è stata considerata oltre ogni limite anche dal Codacons, che ha deciso di fare un esposto. Il disagio, infatti, arrecato alle migliaia di passeggeri che avevano acquistato i loro biglietti, è davvero enorme. Tant’è che Codacons ha parlato di interruzione del servizio pubblico, motivo per cui ha chiesto alla procura di avviare le indagini.

È molto importante che i consumatori, comunque, conoscano i loro diritti. Si può, infatti, in situazioni come questa, richiedere un rimborso. Ma prima di procedere alla richiesta, è bene che il passeggero sappia che deve essere informato in merito alle novità inerenti il proprio volo. Per di più, in caso di cancellazione del volo, la compagnia deve garantire: un volo sostitutivo, cibo e bevande dopo alcune ore di ritardo del volo prenotato, alloggio in caso di ritardo notturno.