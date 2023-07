Viso gonfio? Con questo metodo avrai una pelle più luminosa e distesa: sta spopolando

Ti è mai capitato di ritrovarti in estate ad avere il viso gonfio? Utilizza questo metodo ed avrai una pelle luminosa e distesa in un attimo!

Negli ultimi anni sempre più persone stanno prestando più attenzione al proprio corpo, dedicandogli molto più tempo. C’è chi decide di occuparsi dei capelli, rendendoli luminosi e folti grazie ad impacchi ‘magici’, chi si occupa della cura del proprio corpo con olii particolari, semplicissime creme idratanti e così via e chi invece preferisce occuparsi del proprio viso, acquistando creme, sieri, olii, struccanti bifase, purché il viso risulti essere davvero meraviglioso, liscio e levigato.

Sul web però sta spopolando un metodo davvero eccezionale e super efficace per poter avere la pelle molto più luminosa del solito, nonché distesa e sgonfia. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Hai spesso il viso gonfio? Allora dovresti utilizzare questo metodo: pelle luminosa e distesa in un attimo!

Negli ultimi anni la cura del proprio corpo è diventata fondamentale, in particola ai capelli e al viso si presterà maggiore attenzione. Con l’avanzare del tempo, i segni dell’età iniziano ad essere sempre più evidenti e abbiamo sempre più bisogno di rendere la nostra pelle perfetta e luminosa. I modi per fare ciò sono molteplici: creme idratanti, sieri ed olii, ma anche oggetti che possono permetterci di levigare il nostro volto. Ed un oggetto ‘miracoloso’ è proprio il gua sha.

Sicuramente vi starete chiedendo (per chi non ne ha sentito ancora parlare) di cosa si tratta il Gua sha, quale siano i suoi benefici nel momento in cui viene utilizzato. Partiamo col presentare quest’oggetto e dirvi quindi che si tratta di una pietra in giada rosa o in giada verde, facilmente trovabile in commercio.

Il metodo ha spopolato da un po’ su Internet e proviene dall’antica Cina. Pur essendo una pietra, ha una forma molto strana: cambia molto sulle due estremità. Una ha la forma del cuore, mentre l’altra ha una forma appuntita ed entrambe possono essere utilizzate per dare benefici alla pelle, se le si usano nel modo corretto.

Sicuramente per poter ottenere l’effetto tanto desiderato, eliminare la stanchezza e sgonfiare il viso, è necessario che venga utilizzata la parte a forma di cuore, partendo dal centro del viso. Basta fare una leggerissima pressione sul viso, senza esagerare, muovendosi in modo circolare per circa 5 minuti. Sicuramente il vostro viso ne trarrà enormi benefici: sarà sgonfio, luminoso e privo di imperfezioni. Inoltre, la novità di quest’oggetto consiste nel poterlo utilizzare ogni giorno, costantemente, senza alcuno effetto collaterale.