Arriva il kid stylist: il suo lavoro è vestire i figli delle star

Perché i figli delle star sono così ben vestiti? Anche loro hanno uno stilista ed è il kid stylist. Ecco chi è di cosa si occupa.

Anche i figli delle star sono sempre sotto i riflettori diventando delle vere e proprie icone di bellezza. Si pensi ad esempio ai bimbi di Chiara Ferragni, diventati piccoli influencer e testimonial di molti brand di abbigliamento. La vita dei bambini vip si sa è molto diversa da quella dei “comuni mortali”. Molte volte questa continua esposizione mediatica è stata oggetto di critiche, considerata dannosa per il minore e per i bambini che usano sempre di più i social network.

Contro le netiquette un esempio lampante è la bimba di 11 anni che rimproverò la Ferragni per il modo in cui si mostra sui social. Ma le regole di questi siti valgono anche per i figli dei famosi. Tuttavia, hanno tutti un profilo social e si ergono a icone di stile, come North West, la figlia di Kim Kardashian e Kayne West. E’ proprio questa bambina, di soli 10 anni, ad essere spopolata su TikTok anche se il profilo è seguito dalla mamma. Impossibile che la ragazzina si vesta da sola. E allora chi c’è dietro a tutto ciò? Ovviamente il kid stylist.

Chi veste i figli delle star e perché questa figura sta prendendo piede

Quando North West è apparsa con mamma Kim vestita con un look dark alla sfilata Jean Paul Gautier a Parigi, molti si sono chiesti chi ci fosse dietro questi look strepitosi. Entrambe indossavano abiti firmati da Oliver Rousteing, lo stilista di Balmain. Le due sono state vestite da Danielle Levi, che veste anche Kim Kardashian. Ma North non è l’unica bambina ad avere un kid stylist. Anche Stormi, figlia di Kyle Jenner è apparsa a soli 5 anni così stilosa da essere osannata dai fan dell’influencer.

Dietro quel look c’è Manuel Mendez, che seleziona gli abiti griffati che deve indossare la bambina durante le occasioni pubbliche. Ma lei non è certo la bimba più piccola ad avere uno stilista per bambini. Il figlio di Naomi Campbell a pochi giorni ha già un kid stylist: Rodney Burns, che lo ha vestito con un abitino bianco e cappellino. A pochi giorni di vita e già un icona di stile è il figlio di Rihanna, Rza Athelston Mayers, vestito da Matthew Henson.

E che dire di Olympia, la figlia di Serena Williams? La bambina da quando aveva solo 10 mesi è seguita da Kesha McLeod, che ama vestire mamma e figlia con abiti Mini me. Così come Blue Ivy, figlia di Beyoncé, vestita da Manuel Mendez, stylist di Kylie Jenner e di sua figlia.