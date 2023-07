Bonus Famiglie: in arrivo i forti aiuti dal Governo | Tanti soldi per te

Sono in arrivo nuovi aiuti dal governo indirizzati in favore delle famiglie italiane: bonus famiglie 2023 da non perdere.

Per aiutare le famiglie in difficoltà sono previsti una serie di incentivi da non perdere e che dureranno fino alla fine di questo 2023. Facciamo il punto della situazione e cerchiamo di capire quali sono gli aiuti economici ancora disponibili.

La crisi economica causata dal Covid19, prima, l’aumento del tasso d’inflazione e la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, dopo, ha messo a dura prova la stabilità economica di migliaia di famiglie italiane. In particolar modo, a soffrire maggiormente la situazione di instabilità economica, sono stati i nuclei familiari con reddito basso.

Per questo motivo, il Governo è intervenuto con una serie di misure volte ad aiutare le famiglie in difficoltà. Si tratta di bonus che spettano ai nuclei familiari che sono in possesso di determinati requisiti reddituali. Scopriamo quali sono le misure ancora attive e come fare ad accedervi.

Bonus famiglie: panoramico generale sui contributi indirizzati ai nuclei familiari

Facciamo una panoramica generale alla scoperta dei bonus per famiglie attivi nel 2023. Si tratta per lo più di aiuti economici che servono a sostenere la genitorialità e a conciliare la vita familiare e il lavoro.

Innanzitutto, c’è l’Assegno unico universale che è stato introdotto con la legge di bilancio 2022, mentre nella legge di bilancio 2023 sono state inserite delle maggiorazioni. In particolare, spetta ai del 50% in più in favore delle famiglie numerose e un’ulteriore aumento in favore di chi ha un bambino al di sotto dell’anno di età.

Nel 2023 è stato esteso il congedo parentale da 6 a 9 mesi per il periodo di indennità standard in favore dei lavoratori dipendenti. Successivamente si è deciso di introdurre una mensilità aggiuntiva retribuita al 80% del congedo parentale. Tale mensilità va conteggiata all’interno del periodo di astensione dal lavoro.

È poi previsto il bonus sociale per il periodo compreso dal 1 luglio al 30 settembre 2023, in favore delle famiglie che presentano un ISEE fino a 15.000 euro. In questo modo i nuclei familiari potranno beneficiare di un credito di €200, che gli permetterà di ridurre le spese sulla fattura di luce e gas.

L’ultima novità è la Social Card. Si tratta di una carta prepagata sulla quale saranno accreditati 382,50 euro utili ad acquistare beni alimentari di prima necessità. Per accedere all’incentivo è necessario avere un ISEE e non superiore a 15.000 euro e appartenere ad un nucleo familiare con almeno tre componenti.