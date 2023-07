Le creme antirughe servono davvero? Come funzionano, abbiamo sempre sbagliato tutto

Le creme antirughe servono davvero? Ecco come funzionano e quali sono tutte le informazioni utili da conoscere.

Chi ha più di vent’anni e non ha una crema antirughe in casa alzi la mano. Tutte o quasi le donne non più ragazzine hanno almeno una confezione di crema antirughe, che sia idratante da giorno o nutriente da notte. Soprattutto sia adatta alla propria età. Ma le creme antirughe funzionano oppure no? Vale la pena spenderci i soli o è tutto inutile?

Di seguito, proviamo a fare chiarezza con qualche suggerimento sull’uso delle creme antirughe e la correzione degli errori più comuni. Perché prendersi cura della pelle del visto è fondamentale, a ogni età. Magari cominciando quando si è ancora giovani. Come molte già sapranno, la sola crema antirughe non basta per avere una pelle del viso sana e giovane. Esistono anche altre buone e sane abitudini da seguire. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Le creme antirughe servono davvero? Cosa bisogna sapere al riguardo

Per una corretta cura della pelle del viso è importante usare una buona crema idratante di giorno, in estate con il filtro UVA e UVB, e nutriente di notte. La crema deve essere adatta al tipo di pelle, secca, grassa o mista, e ovviamente all’età. Dopo i trent’anni si comincia solitamente a usare creme con proprietà antirughe. Ma servono davvero? La risposta degli esperti è generalmente sì.

Le creme antirughe hanno delle proprietà che aiutano la pelle ad essere idratata, elastica e piena, grazie all’acqua che contengono e alla funzione antiossidante che svolgono. Inoltre, aiutano a mantenere il film idrolipidico presente naturalmente sulla pelle, che la protegge dalle aggressioni esterne. Il retinolo, contenuto in molte creme antirughe, aiuta a mantenere libera la pelle dalle impurità agevola la sintesi del collagene e dell’elastina. Dunque ha una importante funzione di rallentare la formazione delle rughe, anche se ovviamente non può fare miracoli. Utile, poi, è la vitamina C per le sue proprietà antiossidanti.

Una crema con una buona quantità di sostanze idratanti, vitamina C e retinolo è sufficiente alla cura della pelle, senza bisogno di spendere un capitale. Un errore comune a molte donne è quello di spendere cifre esorbitanti per acquistare creme di marchi famosi, che promettono di prevenire o addirittura cancellare le rughe. Niente di più falso. Le rughe prima o poi arrivano per tutte, magari si può rallentare e ritardare la loro formazione, si possono distendere quelle già formate ma non si possono cancellare.

Oltre alle creme, poi, come abbiamo accennato è fondamentale la cura della pelle fin dalla più giovane età. Per prima cosa occorre detergere il viso alla mattina con prodotti delicati e alla sera dedicare molta attenzione alla rimozione del trucco. Perché struccarsi è un’altra attività fondamentale per mantenere la pelle sana e giovane.

Poi, è importantissimo proteggere la pelle dagli effetti nocivi del sole, evitare di fumare e seguire un’alimentazione equilibrata, bevendo molta acqua.