Salute delle parti intime a grave rischio per questi banali errori sulla biancheria che facciamo tutti

La salute intima ha un proprio equilibrio molto delicato. Basta pochissimo per rovinarlo e creare problemi: ecco gli errori che commettiamo con la biancheria

Per un corpo in salute è necessario seguire uno stile di vita sano ed attivo, il che passa attraverso una corretta e bilanciata alimentazione e un’attività fisica costante e a buon ritmo, che aiuti il corpo a mantenersi forte e vigoroso. In realtà, però, queste buone abitudini non bastano per scongiurare tutti i problemi di salute in cui si può incorrere, nel corso di una vita: ecco quali sono gli errori più frequenti che possono mettere a rischio la salute intima.

Sono diversi i fattori che incidono sulla salute intima di una donna. Fondamentale è una buona alimentazione e una buona idratazione, così che il ph si mantenga adeguato e che la flora batterica contrasti eventuali patogeni. Anche le abitudini quotidiane, come ad esempio i pantaloni che indossiamo, possono però influire: oggi vi parliamo degli errori che commettiamo con la biancheria intima.

Biancheria intima, non commettere questi errori: metti a rischio la tua salute

Innanzitutto, per quanto siano di moda, è meglio evitare qualsiasi slip che non sia bianca e di cotone: tessuti acrilici e sintetici, colorazioni fantasiose, pizzi e merletti possono irritare le mucose vaginali, provocando dermatiti e favorendo anche le proliferazioni batteriche. Il materiale da preferire è il cotone, poiché è in grado di assorbire i liquidi lasciandoli traspirare, quindi mantenendo la pelle completamente asciutta.

Invece delle brasiliane, poi, è meglio scegliere gli slip poiché le prime aderiscono eccessivamente alla pelle, lasciandole poco spazio per traspirare e favorendo quindi un ambiente umido perfetto per la proliferazione di funghi e di batteri. Allo stesso modo, è meglio sceglierlo bianco e non colorato poiché resiste ai lavaggi, è completamente inodore e mantiene più a lungo il suo potere antisettico, importante per la zona del corpo con cui è a contatto.

Anche per quanto riguarda i lavaggi, è importante lavare gli slip in lavatrice così che si igienizzino profondamente e, soprattutto, che perdano ogni goccia di detersivo: lavarli a mano, infatti, espone al rischio che non si sciacquino del tutto e rende più difficile il lavaggio profondo. Ovviamente, poi, la regola base ma molto spesso ignorata: le mutande vanno cambiate quotidianamente.