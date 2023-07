Asciugare i panni in casa può provocare grossi danni alla salute: i medici lanciano l’allarme

Molte persone, durante la stagione invernale, hanno l’abitudine di asciugare i panni in casa: non hai idea del rischio che corri.

In inverno e durante le stagioni più uggiose far asciugare il bucato diventa una mission impossible. Chi ha la fortuna di avere un’asciugatrice o di abitare in una regione d’Italia in cui il clima è temperato, non incontra molte difficoltà durante la stagione invernale. Tuttavia, per chi abita al nord, asciugare bucato può essere un’impresa titanica.

Per questo motivo molte persone optano per alcune soluzioni fai da te che, però, hanno delle ripercussioni negative sulla salute. Sono in tanti ad avere l’abitudine di asciugare i panni in casa: appoggiandoli sul termosifone o direttamente sullo stendino. Gli esperti hanno lanciato un allarme in merito a quest’abitudine: è pericolosa per la salute e non va assolutamente sottovalutata. Scopriamo quali sono i danni che può provocare alla salute, un’abitudine apparentemente innocua.

Asciugare i panni in casa: non hai idea dei danni a cui esponi la tua salute e di tutta la famiglia

Secondo gli esperti asciugare il bucato in casa può essere un’abitudine estremamente pericolosa. Durante la stagione invernale molte persone trattengono in casa l’intero bucato o solo qualche capo, per sfruttare il calore domestico e rendere più veloce l’asciugatura. Tuttavia, questa pratica espone a serie di rischi la salute dell’intera famiglia.

Tenere in casa il bucato appena uscito dalla lavatrice aumenta l’umidità domestica del 30%. Questa condizione favorisce la formazione di muffe e spore funginee causate proprio dall’alto tasso di umidità contenuta nell’aria. Sia le muffe che le spore sono responsabili di gravi infezioni polmonari. Infatti, questi possono compromettere seriamente la respirazione, creando danni seri.

A confermare questa teoria ci ha pensato il professor e medico specializzato in micrologia presso la National Aspergillosis Centre, David Denning: “Un carico di bucato lavato a umido contiene quasi due litri d’acqua che poi vengono rilasciati nella stanza. La maggior parte di noi e’ immune al fungo che cresce in queste condizioni di umidità o ha un sistema immunitario sufficientemente sano per combattere l’infezione”.

Questa condizione è estremamente pericolosa soprattutto per chi soffre di asma, ma anche per coloro che hanno un sistema immunitario debole o danneggiato (es. malati di cancro). Infatti, tale abitudine può provocare aspergillosi polmonare, un problema molto serio che provoca danni irreparabili e, in alcuni casi, anche fatali. Per questo motivo, si sconsiglia di asciugare il bucato in casa e di preferire uno spazio coperto ma ben ventilato. In alternativa, è possibile optare per un’asciugatrice che possiede un tubo di sbocco verso l’esterno.