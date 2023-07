Genitori non fatelo! Le tre abitudini che fanno diventare il volo un incubo ai figli piccoli

Se stai per partire per le vacanze insieme ai tuoi figli e non sai come comportarti, ecco tre abitudini da non prendere mai o sarà un incubo.

Siamo finalmente nella stagione delle vacanze estive, i bagagli sono quasi pronti e tutti hanno voglia di lanciarsi dentro quell’aereo per raggiugere la tanto ambita e desiderata meta delle proprie ferie. Piccoli e grandi non vedono l’ora di partire, per conoscere nuove persone e godere del proprio tempo libero, giocando in riva al mare o passeggiando nei meravigliosi sentieri di montagna. Se però temete che l’aereo possa non piacere ai vostri bambini, c’è qualcosa che dovete sapere.

Ci sono alcuni comportamenti che, anche in presenza di bambini piccoli, sarebbe meglio non tenere durante un volo, sia per la loro sicurezza che per rispettare i passeggeri altrui. A riferirli è proprio chi sugli aerei ci lavora e che vede quotidianamente scene di questo tipo: scopri subito cosa devi evitare di fare.

Volare in aereo con dei bambini: cosa non devi fare mai

Molti genitori, quando si trovano in aereo con dei bambini, chiedono al personale di volo se possano andare in cabina di pilotaggio così da distrarre il piccolo e fargli conoscere il pilota: sebbene non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, in realtà è doveroso specificare che tutto ciò è vietato, sia mentre si è in volo che quando l’aereo è fermo. Molte famiglie chiedono al personale di volo di mostrargli la cabina di pilotaggio mentre gli altri passeggeri stanno salendo. Questa cosa non andrebbe mai richiesta poiché al momento dell’imbarco le hostess devono dedicarsi alla salita delle persone.

Se proprio il bambino non riesce a darsi pace del fatto che non può vedere la cabina, l’unico momento in cui c’è qualche possibilità che si possa fare è quando l’aereo è già atterrato e tutti i motori sono spenti. Anche questa situazione però bisogna valutarla bene, perché se i piloti sono di fretta, potrebbe non essere possibile conoscerli, né tanto meno si potrà vedere la cambia di pilotoaggio

Se hai questo desiderio, chiedi gentilmente al personale di bordo quale sarebbe il momento migliore per visitare la cabina e accetta qualsiasi loro risposta, non insistendo se ottieni un responso negativo né proponendo soluzioni alternative che vengono solo dalla tua testa.