Glitter “last minute”: è questo il metodo più usato dell’estate, brillerai ovunque ti trovi

In estate, si sa, la parola d’ordine è brillare. Ma come farlo in pochi minuti? Ecco svelato i trucco. Vediamo insieme in cosa consiste.

D’estate, il caldo opprimente, non ti lascia pace ed è utile, in mancanza di acqua, avere con se delle salviettine umidificate in modo da potersi rinfrescare e sentirsi a proprio agio. Sono comode, da portare in borsetta e da usare all’occorrenza. Un vero e proprio toccasana da usare soprattutto in caso in cui si esce con i propri figli. In pochi minuti, è possibile rinfrescarsi e trovare sollievo da questo caldo quasi insopportabile.

In questo momento però, sta spopolando tra giovani e meno giovani, un nuovo tipo di salviettine, confezionate e proposte da diversi brand che oltre a rinfrescare, danno un tocco fashion ed elegante alla nostra pelle. Ideali per viso, collo e corpo. Ma cos’hanno di speciale queste salviette? Scopriamolo insieme.

La soluzione last minute per brillare anche in estate

Un’idea unica e originale, perfetta per far in modo che ogni zona del nostro corpo, possa brillare sotto la luce del sole. Ma di cosa si tratta?

Stiamo parlando delle salviettine glitterate. Sono rinfrescanti, ideali sia per il viso che per il corpo, hanno una profumazione fiorita e sono piene di glitter. Le salviettine sono impregnate di una lozione con ingredienti totalmente naturali, così da rispettare l’ambiente. Ce ne sono di diverse marche e tutte molto valide.

Ve ne indichiamo alcune:

Speedy care , salviette glitter mania goldness, a 1,99 euro il pacchetto da 15 salviette. Ci sono dorate, argentate e ramate e altre colorazioni e le potete trovare da Acqua e sapone;

, salviette glitter mania goldness, a 1,99 euro il pacchetto da 15 salviette. Ci sono dorate, argentate e ramate e altre colorazioni e le potete trovare da Acqua e sapone; Online possiamo anche trovare le Peggy Sage Paris , salviettine con Paillettes glitter dorato per viso e corpo. Al loro interno, pailletes di madreperla e una profumazione molto delicata. La confezione contiene 20 salviette e costa 6 euro;

, salviettine con Paillettes glitter dorato per viso e corpo. Al loro interno, pailletes di madreperla e una profumazione molto delicata. La confezione contiene 20 salviette e costa 6 euro; Di Alvita, le Summer Night, salviettine con glitter illuminanti adatte per viso e corpo che, passate sul viso lasciano riflessi splendenti. La confezione contiene 12 salviette e costa 3.50 euro.

Le salviettine glitterate sono utili per rinfrescarsi ma anche per una serata speciale, per tempestare di glitter viso, collo e decolleté e prepararsi ad una serata magica ed indimenticabile.

Vogliamo trovare un difetto alle salviettine? Lasciano la pelle un pochino appiccicosa e non a tutti potrebbe piacere ma la bellezza di apparire luminose e scintillanti credo valga la pena. Promosse a pieni voti. Cosa aspettate ad acquistarle?