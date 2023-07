Supermercato, almeno una volta è capitato a tutti: cosa fanno i clienti più ‘pigri’

E’ capitato praticamente a tutti di fare questo gesto al supermercato. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Fare la spesa è qualcosa che dobbiamo fare molto spesso. Capita poi che con questo gran caldo ci andiamo anche solamente per comprare dell’acqua. Ma sapete che c’è un’azione che abbiamo praticamente fatto tutti almeno una volta? Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Siamo sicuri di aver stuzzicato la vostra fantasia. E’ un’azione che viene fatta per pigrizia e che la prossima volta che vi troverete al supermercato, siamo certi che ci penserete un po’ e non la rifarete. Quindi scorri le prossime righe per vedere di che cosa si tratta.

Andare al supermercato rientra nelle varie azioni che molto spesso faccio perché ci sono terminati dei prodotti oppure dobbiamo realizzare il pranzo o la cena ma non abbiamo idee. Di recente, però, una dipendente di un supermercato ha elencato cosa fanno i clienti, lasciando tutti senza parole.

Capita molto spesso che alcuni clienti cambiano idea all’ultimo momento e quello che avevano messo nel carrello lo lasciano dove si trovano. Oppure si sono accorti che i biscotti sono rotti? Stessa cosa li lasciano dove capita, non vanno a rimetterli apposto o al bancone.

Alcune persone poi si comportano in modo non corretto, magari aprono la confezione e poi ne mangiano un pochino per riporla poi dove si trovava. Capita anche che alcune persone devono lasciare la spesa dove si trovano per un’urgenza imprevista.

Molti supermercati cercano di contrastare questo tipo di comportamenti installando delle telecamere di sorveglianza. Anche per cercare di diminuire i furti, ovviamente. La testimonianza di questa dipendente è diventata un video super virale su Tik Tok.

Per chi lavora nei supermercati diventa un serio problema perché oltre a mettere apposto le cose che arrivano dai vari scarichi si devono occupare anche di quello che viene lasciato in giro. Questo problema dei prodotti lasciati dove capita è presente anche nel nostro paese.

E a voi è mai capitato di abbandonare qualcosa in un posto che non era assolutamente quello iniziale? Cerchiamo di sistemare sempre tutto e se cambiamo idea facciamo qualche passo indietro ed andiamo a riportarlo nel posto giusto. In questo modi il nostro supermercato sarà sempre in ordine ed anche noi troveremo prima quello he cerchiamo.

Molto spesso il nostro comportamento influisce su quello che devono fare gli altri e non va assolutamente bene. Quindi iniziare a riflettere meglio quando vi trovate in un supermercato.