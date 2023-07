Treccine afro, aspetta prima di farle! Devi prima saperlo prima che sia troppo tardi: mi ringrazierai

Con l’estate arriva anche la voglia di fare le treccine? Ma conosci tutti i segreti e come si realizzano? Leggi con attenzione!

Molto spesso quando siamo al mare ci viene la voglia di fare le treccine, sono belle, particolari e diverse dalle solite acconciature. Le possiamo trovare molto comode quando fa così caldo ma è effettivamente vero? Scopriamo tutto quello che devi sapere per quanto riguarda le treccine afro.

Come ogni cosa bisogna conoscerla bene prima di metterla in pratica. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed andiamo a vedere tutte le informazioni utili. Sai che hanno anche una particolare manutenzione? Ti abbiamo incuriosito vero? Ecco tutti i dettagli. Scorri solamente un’altro po’.

Treccine: come si fanno e quello che devi sapere

Con la bella stagione è molto frequente vedere le ragazze con delle treccine, c’è chi ne fa solamente alcune mentre altre fanno l’intera acconciatura. Sono state molto in voga anche per Rhianna che le ha rese super sexy ma non solamente, anche la bella Beyoncé le ha fatte tornare in voga.

Ma sono davvero semplici da realizzare e cosa dobbiamo sapere in merito? Iniziamo dicendo che esistono vari tipi di treccine, ci sono quelle africane, che normalmente sono lunghe e sottili, poi troviamo le cornrows che sono raso testa e possono fare dei disegni, e poi abbiamo quelle giamaicane ovvero i dreadlocks.

Molto spesso vengono realizzare con l’aggiunta di extension naturali o sintetiche, ecco perché anche le ragazze con i capelli corti possono realizzarle. Si possono unire anche ciocche colorate oppure giocare con varie sfumature di colore, insomma in questo caso sta a voi la scelta.

Ma quanto tempo ci vuole per fare un buon lavoro? Diciamo che non è assolutamente una cosa veloce, anzi. In media ci voglio ben 6 ore! Dopo tutto questo estenuante lavoro come possiamo mantenerle? Diciamo che di norma è direttamente il parrucchiere che ci spiega passaggio dopo passaggio cosa fare.

Una cosa però è certa, se hai le treccine devi assolutamente lavare i capelli, non è vero il detto che non si lavano. Anzi devi prestare particolare attenzione alla cute. Ma dopo tutta questa fatica per quanto tempo durano? In media si parla di circa 3 media. Ovviamente se hai i capelli fragili ti consigliamo di non lasciarle oltre un mese, o se hai problemi di ricrescita il tempo saranno due mesi.

La domanda che si fanno tutti ma le treccine rovinano i capelli? La risposta è semplice. Se le realizza un parrucchiere assolutamente no perché sa come e cosa fare. Se la nostra amica vuole cimentarsi in questa prova con i vostri capelli declinate in modo garbato. E voi conoscevate tutte queste informazione?