Vuoi una merenda fredda e buonissima al cioccolato? I tuoi bambini ne andranno matti

Se cerchi una merenda fredda al cioccolato ottima per i tuoi bambini, questa è la ricetta che fa per te: facile e veloce da fare, la ameranno!

Se c’è un pasto della giornata a cui i bambini proprio non riescono a rinunciare, questo è sicuramente la merenda. Che sia a metà mattinata o nel pomeriggio, o in entrambi i momenti, è un qualcosa di davvero speciale per loro e spesso lo aspettano con ansia perché non vedono l’ora di assecondare qualche ‘capriccio di gola’ e mangiare cose sfiziose e saporite.

L’ideale per la merenda, si sa, è mangiare una frutta o un frullato, o del pane con l’olio evo, ma molti bambini desiderano gustare qualcosa di dolce e particolarmente saporito, come un gelato, una fetta di torta o una merendina confezionata, o ancora delle patatine fritte o altri prodotti salati. La via di mezzo migliore è preparare per loro qualcosa di fatto in casa, magari dolce o salato, ma sicuramente saporito, e con ingredienti sicuri.

In questo modo si accontentano i loro gusti ma si ha anche la certezza di dare loro qualcosa di cui si conosce la provenienza, senza conservanti e grassi in eccesso. Quella che stiamo per proporvi, ad esempio, è la ricetta di una merenda fredda al cioccolato, dunque sicuramente amatissima dai bambini, che si fa con pochi e semplici ingredienti ed è del tutto vegetale. I piccoli la adoreranno ed è perfetta per l’estate!

Merenda fredda al cioccolato perfetta per i bambini: ecco come si fa, la ricetta è semplicissima e loro la ameranno

Se siete alla ricerca di nuove ricette da preparare per i vostri bambini in modo da assicurare loro un’estate all’insegna del gusto e della freschezza, questa è la merenda che fa al caso vostro. Con soli 3 ingredienti e con un procedimento velocissimo, infatti, potrete portare in tavola una merenda al cioccolato deliziosa, che i vostri bimbi ameranno.

Anche se si prepara in pochi minuti, vi servirà un po’ di tempo per farla riposare in freezer, per cui l’ideale è prepararla già al mattino per poi averla pronta il pomeriggio. Gli ingredienti sono solo 3 e una volta che l’avrete provata non riuscirete più a farne a meno. Tutti i dettagli della preparazione arrivano dalla pagina Instagram di Ilaria Busato, ricca di ricette vegetali per grandi e piccoli.

Ingredienti:

2 vasetti di yougurt vegetale

4 cucchiai di cocco rapé

50 g di cioccolato fondente sciolto

Preparazione