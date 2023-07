Allarme salvaslip: gravi rischi per la tua salute appena scoperti dalla scienza | Evita subito queste cose

Usati quotidianamente da migliaia di donne in tutto il mondo, i salvaslip in realtà sono tutt’altro che un toccasana: ecco cosa rischi se li usi.

Per quanto ad oggi la consapevolezza sull’impatto ambientale dei nostri rifiuti stia portando molte donne ad abbandonare gli assorbenti tradizionali usa e getta in favore di quelli lavabili o della coppetta mestruale, i salvaslip sono ancora usati da milioni di donne in tutto il mondo. Piccoli, igienici e soprattutto pratici, sono perfetti per le piccole perdite che possono esserci tra una mestruazione e l’altra o per gli episodi di spotting: in realtà, però, non fanno affatto bene.

Molte donne che li usano quotidianamente ammettono di non riuscire più a stare senza, poiché il contatto della mucosa vaginale direttamente con lo slip le fa sentire poco pulite e a rischio macchie. In realtà, i ginecologi consigliano proprio un periodo di “disintossicazione” dai salvaslip se se ne usa così tanti: ecco quali rischi si corrono a metterli sempre.

Salvaslip, tutti i pericoli per la salute

Indossare tutti i giorni i salvaslip comporta la creazione di un ambiente umido, perfetto per la proliferazione batterica: i batteri cresceranno e si moltiplicheranno con facilità, potenzialmente dando il via ad infezioni fastidiose ed anche dolorose, così come a irritazioni cutanee. Anche quelli traspiranti o super assorbenti, che quindi promettono l’evaporazione del sudore e la riduzione dell’umidità della zona, di fatto sono pericolosi poiché trattati con sostanze chimiche potenzialmente irritanti e dannose per la pelle.

Secondo i ginecologi, sarebbe meglio abbandonare totalmente l’uso di salvaslip e, sebbene durante i primi giorni ci si possa sentire scomode o non a proprio agio, si noteranno subito i benefici. Se si soffre di perdite continue e biancastre, dopo qualche settimana senza salvaslip il problema si sarà risolto da solo poiché l’equilibrio della flora batterica vaginale si sarà ristabilito autonomamente.

Per mantenere una corretta igiene personale, gli esperti consigliano di indossare sempre e solo biancheria di cotone di colore bianco, da cambiare ogni giorno e se vi è la necessità anche più volte al giorno. Dopo ogni minzione o evacuazione bisogna lavare le proprie parti intime con un detergente con un ph adatto alla propria pelle, evitando i lavaggi interni poiché inutili ed anche controproducenti. Per qualsiasi condizione che vi preoccupa o diversa dal solito, è meglio che vi rivolgiate subito a un ginecologo di fiducia.