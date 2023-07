Come ottenere la forma perfetta di Michelle Hunziker all’età di 46 anni: il segreto è questo

Vuoi sapere come fa la splendida Michelle Hunziker a mantenersi così in forma? Svelato finalmente il suo segreto di bellezza.

Per la bellissima e talentuosa conduttrice italo svizzera il tempo sembra non passare mai, sembra la stessa ragazza degli esordi in tv, anche se oggi ha 46 anni, e un motivo c’è: ecco come fa a restare giovane e con un corpo tonico e asciutto.

Michelle Hunziker è una donna sportiva e dinamica, attenta alla salute e all’alimentazione ma non è solo questo. Scopriamo perché la showgirl che ha rubato il cuore degli italiani ha lo stesso aspetto di quando aveva vent’anni.

Michelle Hunziker, svelato finalmente il suo segreto di bellezza

Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni lo scorso 24 gennaio, è mamma di Aurora Ramazzotti, la sua primogenita e influencer che da qualche mese le ha donato la gioia di sentirsi chiamare nonna del piccolo Cesare. Oltre ad Aurora la showgirl italo svizzera è mamma delle due bambine nate dal lungo matrimonio con Tomaso Trussardi, Sole, che ha 9 anni e Celeste, che ne ha compiuti 7. Sono anni che lei vive sotto i riflettori conducendo programmi di grande successo, e ammaliando milioni di telespettatori con la sua verve e la sua bellezza seducente. La simpatia, lo charme e l’irresistibile fascino di Michelle Hunziker sono sotto gli occhi di tutti ma come fa a restare bella e in forma proprio come quando aveva vent’anni?

Michelle Hunziker sembra davvero la stessa ragazza dei suoi esordi in tv, e a quanto pare un motivo c’è. Da sempre lei è attenta alla forma fisica e pratica sport, ha la passione delle discipline da combattimento che svolge regolarmente da anni, inoltre si allena con i pesi e con esercizi a corpo libero, ma non solo.

La conduttrice pratica meditazione e yoga, ha fondato una linea cosmetica perché è sempre attenta alla sua bellezza e si prende cura della pelle del corpo, dei capelli. A tutto questo si aggiunge anche la gestione dello stress. Infatti lei per favorire il benessere mentale, e mantenere giovani anche le cellule celebrali, evitando di affaticarsi nonostante i tanti impegni professionali pratica tecniche di rilassamento, che la aiutano a mantenere sempre intatto il suo equilibrio psicofisico, e a controllare lo stress. In questo modo ha messo in atto una routine completa e i risultati sono quelli che vediamo tutti noi.

Insomma a quanto pare sono tutte le attenzioni, messe insieme, che dedica a se stessa la chiave della sua bellezza, ovvero un approccio olistico che comprende sì la cura dell’aspetto estetico, quindi soprattutto del fisico, della pelle e dei capelli, ma che prevede anche un‘alimentazione bilanciata, sana, una dieta controllata che segue sempre, unite alla meditazione e all‘attività fisica e sportiva regolare.