In perfetta forma anche dopo una certa età: non farti mancare questi alimenti

L’età non spaventa se si sa adattare la propria alimentazione. Dopo i sessant’anni ci sono dei cibi che possono fare la differenza per restare in forma.

Quando si è passata da un pezzo la mezza età il luogo comune vuole che si diventi sempre più stanchi e senza energie. Eppure godersi a dovere l’età della pensione dovrebbe essere un dovere di tutti considerato che si ha di nuovo tempo libero in quantità. La chiave per restare in forma si trova in ciò che si mette in tavola. Con la giusta dieta i sessant’anni non spaventeranno più, nemmeno chi dovrà correre dietro ai nipotini.

Per prima cosa conviene pensare alla salute delle ossa, che negli anziani tendono a diventare più fragili. L’ideale è consumare cibi che abbiano una buona dose di calcio, tra cui naturalmente trionfano i derivati del latte. Forse meglio evitare i formaggi troppo salati e preferire quelli freschi o lo yogurt bianco a colazione. Se si hanno problemi con il lattosio c’è sempre l’opzione del latte di soia.

Idratazione e fibre sono importanti per restare in forma dopo i 60 anni

Anche i muscoli necessitano di maggior sostegno dopo i sessant’anni e quindi le proteine non devono mancare. Per non affaticare lo stomaco si può optare per quelle magre e aumentare il consumo di legumi come i ceci, le fave o le lenticchie. Meglio invece tenersi più distanti da piatti che prevedono gli insaccati, e se proprio si sogna una grigliata preferire quella di pesce, meno grasso e ricco di omega-3.

D’estate e non solo a chi è in età avanzata si raccomanda più che mai di bere almeno due litri di acqua al giorno, anche di più se necessario. Il senso della sete si affievolisce con l’età e il rischio di disidratarsi di conseguenza aumenta. Se proprio si fa fatica si può optare per le tisane, evitando di metterci troppo zucchero, o eventualmente succhi di frutta con la polpa naturale.

Consumando più porzioni al giorno di frutta, verdura o estratti si ottiene anche un buon apporto di vitamina C, che ha una potente azione antiossidante. Ad esserne molto ricchi sono i pomodori, i frutti rossi, gli agrumi e le fragole, da mettere in macedonia o consumare fresche. In estate in fondo sono già molto apprezzate come dessert. Infine oltre allo stomaco anche l’intestino può sentire gli effetti dell’età e per mantenerlo in salute occorre fare attenzione all’apporto di fibre. I cereali integrali e i prodotti derivati ne sono un’ottima fonte.