Le migliori app per le donne in gravidanza: studiate appositamente per aiutare le future mamme

Conosci le migliori app per le donne in gravidanza? Sono state studiate appositamente per le future mamme: eccone alcune.

Il momento in cui una coppia decide di avere un figlio, è un momento molto importante. In quel preciso istante l’amore tende a moltiplicarsi nei confronti di una creatura che è per ora solo un pensiero, il rapporto con il proprio partner si intensifica e diventa così unito come mai prima: insomma è un momento meraviglioso. E se questo sogno si avvera in poco tempo, ecco che si iniziano a pensare alle mille cose da fare per il futuro nascituro. Cosa comprare, quali libri leggere al riguardo, quali accortezze avere e così via.

Ciò che però può aiutare tantissimo una mamma in gravidanza sono sicuramente le app create appositamente per lei. Vediamo dunque insieme quali sono le app perfette per una donna in dolce attesa.

Sei in attesa di un adorabile bebè? Allora dovresti conoscere queste app per la gravidanza: sono eccellenti!

Sappiamo bene che una donna in dolce attesa, soprattutto se si tratta della prima gravidanza (vedi anche in che modo prevenire il gonfiore alle caviglie in gravidanza), si farà sempre mille paranoie su tutto ciò che decide di fare. Se prima doveva badare solo a se stessa e di conseguenza decidere per una sola persona, adesso ha la responsabilità di un nuovo cuoricino che batte dentro di sé e non può permettersi di fare scelte azzardate o sbagliate. Le paure che invadono le neo mamme sono tantissime: si può fare attività fisica senza far male al bambino? Quanto pesa il bambino? Quando è prevista la data del parto? Quanti kg dovrebbe mettere su una mamma? Cosa bisogna mangiare e cosa no?

Ebbene a tutte queste domande, oltre a rispondere il proprio ginecologo e le proprie nonne, ci sono delle fantastiche app simpatiche e divertenti che possono aiutarvi tantissimo. Vediamole di seguito.

Tra le diverse app per donne in gravidanza, troviamo: