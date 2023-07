Non hai idea di cosa si nasconda sotto le unghie lunghe: correrai subito a tagliarle

Se ami le unghie lunghe e le porti tutte colorate e all’ultima moda, non puoi non sapere cosa si nasconde sotto: fa impressione.

Oggi come oggi, la moda impone che le unghie siano sempre ben curate, limate con la forma che più piace alla singola persona e se si vuole colorate e decorate con brillantini, strass, disegni e chi più ne ha più ne metta. Per quanto ultimamente la lunghezza media sia diminuita, rispetto ai primi anni Duemila in cui si vedevano unghie quasi chilometriche, di norma una mano curata ha le unghie piuttosto lunghe: ecco però cosa si nasconde al di sotto.

Se ci si pensa, le unghie entrano in contatto con praticamente ogni superficie e, se sono lunghe, è facile capire che al di sotto possono incastrarsi impurità di qualsiasi tipo. Per quanto le si possa tenere pulite, mediante gli spazzolini che sono in vendita, di fatto ci sono tantissimi batteri ed impurità invisibili a occhio nudo, che danno l’illusione che l’unghia sia pulita: ecco però cosa si cela.

Cosa c’è davvero sotto alle unghie lunghe

Secondo un recente studio condotto dal team di Jeffrey Kaplan, sotto alle unghie lunghe ci sono 32 batteri diversi e 28 funghi. Tra questi, è emerso anche lo Staph Aureus, resistente anche all’antibiotico e di conseguenza pericoloso responsabile di infezioni e patologie fastidiose. Basta poco per far passare i batteri da sotto le unghie all’interno del corpo, ad esempio mangiucchiandole mentre si è nervosi o graffiandosi la pelle o, ancora, mordendosi le dita o stuzzicando il naso.

Già nel 1998 l’Università della Pennsylvania aveva studiato le unghie come deposito di centinaia di batteri e aveva spiegato che questo è dovuto allo spazio subungueale, ottimo per la proliferazione poiché protetto dai lavaggi esterni dal guscio di cheratina e caldo grazie alla temperatura corporea. Sotto le unghie artificiali, inoltre, si è notato che i batteri sono ancora di più e che in questo caso è ancora più difficile pulirle a fondo, perché si ha paura che si stacchino.

Gli esperti consigliano quindi di tenere le unghie sempre corte, il che è sia più pratico che più sicuro poiché permette di lavarle meglio. Questo è valido per tutti ma, soprattutto, per chi ha il vizio di mangiarsi le unghie e quindi di avere spesso in bocca le dita, anch’esse mai troppo pulite anche se frequentemente lavate con il sapone.