Occhiali, come scegliere la montatura in base alla forma del viso: i consigli degli esperti

Se hai appena scoperto che devi indossare gli occhiali ma non sai scegliere la montatura giusta per te, ecco qual è la migliore per il tuo viso

Quando si inizia a non vedere bene, è ora di correre dall’oculista: sebbene iniziare ad indossare gli occhiali in età adulta non sia facile, perché ci si deve abituare a questo nuovo accessorio, in realtà non appena li si metterà ci si renderà conto di com’è bello tornare a vedere bene. Il problema, però, resta sempre quello di scegliere il modello: ecco una guida.

Quando si entra in un negozio di occhiali se ne vedono di tutte le forme e di tutti i colori, letteralmente. Non è facile districarsi tra montature tonde e quadrate, sottili e più spesse, tartarugate o di metallo: insomma, è proprio difficile. Poiché però li si porta proprio sul viso e per molte ore al giorno, è importante che stiano bene: ecco quindi come sceglierli correttamente.

Gli occhiali giusti per ogni forma del viso

Mettiti di fronte a uno specchio ben illuminato e cerca di capire qual è la forma del tuo viso. Può essere rotondo, a cuore, rettangolare, squadrato, trapezoidale o ovale: dipende dalla larghezza dei tuoi zigomi, dalla distanza che intercorre tra il mento e l’attaccatura dei capelli e dall’ampiezza della mascella. I visi rotondi, ad esempio, stanno bene con montature semplici ed angolate, squadrate o leggermente rettangolari e che diano al viso un contorno ben definito; da evitare gli occhiali tondi.

Per i visi a cuore, con fronte ampia e un mento appuntito, sono perfetti gli occhiali ovali, rotondi o a farfalla, che offrono un contrasto armonioso con l’ampiezza della fronte. I visi squadrati, invece, hanno una mascella larga tanto quanto la fronte e un viso che, in larghezza e in lunghezza, ha misure simili: in questo caso, la montatura migliore è arrotondata, con lenti piccole e con aste spesse così che risalti la lunghezza a favore della larghezza.

I visi ovali o rettangolari, invece, stanno bene con occhiali ovali e circolari, con un ponte ampio e aste basse; da evitare le montature troppo spesse, poiché riducono otticamente la lunghezza. Il viso trapezoidale, invece, ha la fronte piccola e la mascella pronunciata e in questo caso è meglio scegliere occhiali con bordi accentuati, che enfatizzino la parte alta del viso: spazio quindi al colore!