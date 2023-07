Attenzione al tonno in scatola: grave rischio per la salute | Come fare a difendersi

Tutti noi in questo periodo mangiamo tanto tonno in scatola perché ci viene in soccorso con mille ricetta. Facciamo attenzione ad un dettaglio.

Con l’arrivo dell’estate a tutti piace mangiare del cibo fresco e non passare del tempo a realizzare mille manicaretti diversi come facciamo in inverno, confessiamolo. Ecco quindi che diamo il via alle varie insalate o paste fredde e confessiamolo quasi sempre al suo interno c’è del tonno.

E’ buono e piace veramente a tutti. Non dimentichiamoci che è anche super versatile, possiamo realizzare anche delle ottime polpette le hai mai provate? Ma non ci perdiamo in chiacchiere e cerchiamo di capire come mai può essere un rischio per la nostra salute.

Tonno: fai attenzione a questo dettaglio. E’ importantissimo

Nella nostra dispensa è sempre possibile vedere almeno una scatoletta di tonno, in questo periodo poi ci sono varie offerte e di conseguenza ne abbiamo anche più di una! Lui è una sorta di salvacena che ci aiuta a mangiare quando non abbiamo voglia o meglio non sappiamo cosa fare.

Pensiamo che sia ricco di omega3 e che ci fa bene, anche se stiamo cercando di perdere qualche chiletto di troppo. Ma qualcosa di particolare c’è. O meglio una cosa alla quale dobbiamo fare attenzione come riportanto anche dal National Resource Defence Council.

Il tonno, infatti, contiene grandi quantità di mercurio all’interno. Anche altri pesci ne hanno, ovviamente, ma il quantitativo presente nel tonno può essere molto elevato. Ecco perché non dovremmo mangiarne troppo. Gli esperti, infatti, ci consigliano di non eccedere con il suo consumo.

Diciamo che in linea di massimo possiamo mangiarlo due volte alla settimana. Alcune persone poi possono essere esposte ad un rischio maggiore, come le donne in dolce attesa. In questo caso, infatti, potrebbe causare problemi, anche molto importanti, al feto.

Ma non solamente, anche i bambini piccoli possono avere delle problematiche a livello cognitivo. Ecco perché la Food and Drug Administration consiglia di non superare mai i 340 grammi di tonno alla settimana. Stando ad un’atro studio molto recente, come possiamo leggere anche sul sito Proiezionidiborsa.it, può avere degli effetti importanti sulla fertilità maschile e femminile.

Ovviamente questo non vuole dire che da adesso in poi non mangeremo più tonno, solamente che dobbiamo prestare attenzione al quantitativo che ne utilizziamo. Come in tutte le cose gli eccessi non vanno assolutamente bene. Se poi hai qualsiasi dubbio chiedi consiglio anche al tuo medico curante che ti saprà dare tutte le indicazioni del caso.